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Porto-Novo: un incendie d’une ampleur exceptionnelle ravage le secteur du carrefour Beau-Rivage

La nuit du jeudi 6 août 2026 a été marquée par un sinistre d’une vive intensité en plein cœur de Porto-Novo.

Edouard Djogbénou
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Porto-Novo: un incendie d’une ampleur exceptionnelle ravage le secteur du carrefour Beau-Rivage
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Un incendie s’est déclaré simultanément sur trois points distincts au niveau du carrefour Beau-Rivage, plongeant le secteur et une partie du quartier Avakpa sous la menace directe des flammes.

​La simultanéité des départs de feu a favorisé la propagation rapide du brasier avant l’intervention des équipes de secours mobilisées pour circonscrire les flammes et sécuriser le périmètre.

Selon les informations, un camion transportant des produits inflammables serait à l’origine de l’incendie. Le conducteur ayant perdu le contrôle de son engin est allé percuté un poteau électrique provoquant un grand incendie.

Le bilan de cet incendie fait état de dégâts matériels importants mais aucune perte en vie humaine.

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