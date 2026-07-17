Affaire de la jeune femme torturée à Ekpè: le procès renvoyé au 16 octobre 2026 pour dossier incomplet

​Le feuilleton judiciaire entourant l’affaire de la jeune femme torturée au feu à Ekpè a connu un nouveau développement ce vendredi 17 juillet 2026. L’audience correctionnelle programmée ce jour n’aura finalement duré que quelques minutes, le président de la Cour ayant décidé de renvoyer l’examen du dossier au 16 octobre 2026.

​Dès l’ouverture de la séance, la Cour a procédé à l’appel des six prévenus impliqués dans cette affaire avant de s’adresser à la victime. Interrogée par le magistrat sur la disponibilité de son certificat médical de libération, la jeune femme a indiqué ne pas encore l’avoir obtenu.

Constatant l’absence de cette pièce maîtresse, indispensable pour que le dossier puisse être valablement retenu et examiné, le juge a ordonné le report des débats. Ce délai de trois mois devrait également permettre de régulariser la situation de certains prévenus dont les avocats étaient absents à l’audience.

​Rappel des graves chefs d’accusation pesant sur les prévenus

​Pour rappel, les six personnes poursuivies dans le cadre de ce dossier particulièrement sensible font face à des charges criminelles et délictuelles majeures. Le ministère public a retenu à leur encontre les qualifications de coups et blessures volontaires, viol, ainsi qu’enregistrement et diffusion d’images de la victime. Le rendez-vous est désormais pris pour le 16 octobre 2026 pour la suite de la procédure.