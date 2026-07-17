Bénin : imminence des travaux de reconstruction de la route Sètto–Dassa-Zoumé

Le MCA-Bénin Régional a annoncé le démarrage prochain des travaux de reconstruction de la route Sètto–Dassa-Zoumé. L’information a été communiquée ce jeudi 16 juillet 2026, à Cotonou, lors de la dixième session ordinaire de son Conseil d’administration.

La réunion s’est tenue à la veille du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du Compact régional. Elle a permis aux administrateurs d’examiner l’état d’avancement des projets financés dans le cadre de ce programme et de définir les priorités opérationnelles pour les prochains mois.

Présidée pour la première fois par Orou Hermann Takou, la session a également été consacrée à l’évaluation des différentes composantes du Compact. Les responsables ont passé en revue les progrès enregistrés depuis son lancement ainsi que les dispositions nécessaires à la poursuite de sa mise en œuvre.

Les préparatifs du chantier achevés

Parmi les principaux dossiers examinés figure la reconstruction de l’axe Sètto–Dassa-Zoumé. Selon le MCA-Bénin Régional, les dispositions techniques, administratives et opérationnelles nécessaires au lancement du chantier sont désormais réunies.

Les travaux doivent permettre d’améliorer l’état de cette infrastructure routière et de renforcer la liaison entre les différentes localités desservies. Le projet vise également à faciliter les déplacements des personnes, le transport des marchandises et les échanges commerciaux.

Le Conseil d’administration a insisté sur la nécessité de poursuivre l’exécution du Compact dans le respect des règles de gouvernance, de transparence, d’efficacité et de redevabilité prévues par le programme.

Entré en vigueur il y a bientôt un an, le Compact régional finance plusieurs projets destinés à améliorer les infrastructures de transport et la circulation des biens entre les pays concernés. La reconstruction de la route Sètto–Dassa-Zoumé constitue l’une des principales opérations prévues au Bénin.