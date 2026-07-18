Bénin: disparition mystérieuse du régisseur des recettes de Klouékanmey

Une vive inquiétude mêlée d’interrogations secoue l’administration communale de Klouékanmey, dans le département du Couffo. Le régisseur des recettes de la municipalité est porté disparu depuis le lundi 6 juillet 2026, selon une information de Les 4 Vérités rapportée par Le Béninois Libéré.

une absence prolongée qui coïncide curieusement avec l’annonce imminente d’un contrôle de sa gestion financière.

​L’agent, qui exerçait ses fonctions depuis près d’un an, a subitement rompu tout contact avec sa hiérarchie après avoir prétexté des problèmes de santé. Selon les informations rapportées par le journal Les 4 Vérités, il avait notifié à ses supérieurs qu’il souffrait de douleurs abdominales et qu’il devait s’absenter pour recevoir des soins appropriés. Depuis cette déclaration, le fonctionnaire est devenu totalement injoignable, ses lignes téléphoniques restant muettes ou hors réseau.

​Face à ce silence prolongé, les autorités municipales ont mené des investigations de proximité, notamment auprès de sa famille et à son domicile, mais toutes les démarches pour le localiser sont restées vaines. Des témoignages concordants signalent par ailleurs que le régisseur aurait quitté précipitamment sa résidence vers une destination inconnue, sans laisser d’adresse.

​Le contexte entourant ce départ précipité suscite de lourds soupçons au sein de la commune. En effet, le trésorier communal avait formellement notifié au régisseur qu’un contrôle de routine portant sur sa gestion des deniers publics allait être effectué. C’est précisément à la suite de cette annonce que l’intéressé a évoqué ses ennuis de santé avant de disparaître de la circulation.

​Bien qu’aucun lien de cause à effet n’ait encore été officiellement établi par la municipalité entre cette fuite présumée et l’audit annoncé, la simultanéité des faits alimente toutes les spéculations en raison de la sensibilité du poste occupé. Les autorités locales de Klouékanmey ont d’ores et déjà engagé des procédures administratives et judiciaires pour faire toute la lumière sur ce dossier.