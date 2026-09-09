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Porto-Novo: saisie record de 740 kg de faux médicaments

​Les agents du commissariat du 5ᵉ arrondissement de Porto-Novo ont interpellé trois femmes en flagrant délit, lundi 7 septembre 2026 vers 16 heures, pour détention, transport et commercialisation de produits pharmaceutiques non homologués.

Edouard Djogbénou
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Société
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Porto-Novo: saisie record de 740 kg de faux médicaments
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​L’opération ciblait une résidente de Cotonou identifiée comme le pivot de ce trafic. Selon les éléments de l’enquête, la suspecte se rendait régulièrement à Porto-Novo les jours de marché afin d’approvisionner sa clientèle clandestine non loin du marché Ouando.

WAlertées par un renseignement précis, les forces de l’ordre ont effectué une descente dans une concession privée où les trois personnes ont été surprises au milieu d’un important stock de comprimés et gélules disposés à même le sol.

​Entendue immédiatement sur place, la principale suspecte a reconnu être la seule propriétaire de la cargaison, affirmant que ses deux compagnes n’avaient aucun lien avec son activité. La pesée officielle effectuée par les enquêteurs a révélé un total de 740 kilogrammes de faux médicaments.

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L’ensemble des produits prohibés a été mis sous scellés et transmis au parquet, tandis que les trois mises en cause doivent être présentées devant le procureur de la République.

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