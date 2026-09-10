Aéroport de Cotonou: arrestation du baron de la drogue nigérian Festus Ibewuike après plus de deux ans de cavale

​Recherché par les autorités nigérianes dans le cadre d’une vaste affaire de trafic de stupéfiants, Festus Ibewuike, alias Chidibest Ibewuike, âgé de 52 ans, a été appréhendé le mercredi 2 septembre 2026 à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou.

En fuite depuis plus de deux ans, le suspect faisait des navettes entre le Mozambique et le Nigeria via le Bénin pour échapper à la justice. Son arrestation a été concrétisée grâce à une étroite coopération entre les services nigérians et béninois, notamment par l’intermédiaire des bureaux centraux nationaux d’INTERPOL des deux pays, rapporte Banouto.

​D’après le rapport publié le mercredi 9 septembre 2026 par la National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA), le fuyard était visé depuis février 2024 à la suite de la saisie de 49,70 kg d’héroïne dissimulés dans des cartons de machines à découper les métaux au terminal de fret de l’aéroport.

Cette première opération avait déjà conduit à l’interpellation de plusieurs complices, dont son épouse Confidence Ndidiamaka Ibewuike. Transféré à Lagos le samedi 5 septembre 2026, le suspect a formellement reconnu les scellés d’héroïne portant ses initiales au dépôt central de la NDLEA à Ikoyi.

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​Par ailleurs, les investigations de l’agence révèlent que le quinquagénaire traînait déjà un passif judiciaire, ayant été cité dans un dossier de 2013 portant sur le trafic de 40,255 kg de méthamphétamine devant la Haute Cour fédérale de Lagos, une affaire dans laquelle un autre complice, Chidi Ihedioha, avait été condamné en 2023.

Tout en saluant l’efficacité de la collaboration policière transfrontalière, le directeur général de la NDLEA, le général de brigade à la retraite Mohamed Buba Marwa, a réaffirmé la détermination de l’institution à traquer et à juger l’ensemble des fugitifs, indépendamment de la durée de leur cavale.