Djougou: un ouvrier meurt sur un chantier emporté par les eaux de ruissellement
Un accident mortel est survenu sur un chantier à Djougou, dans le département de la Donga, coûtant la vie à un ouvrier et faisant trois blessés, selon des informations rapportées par Libre Express.
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Société
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Le drame s’est produit alors que l’équipe s’activait sur le site. Une montée subite et importante des eaux de ruissellement dans un caniveau a surpris les travailleurs, emportant l’un d’entre eux.
Malgré la mobilisation rapide des secours et les recherches entreprises sur place, la victime n’a pas survécu. Trois autres ouvriers présents ont été blessés lors de l’incident avant d’être pris en charge.
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