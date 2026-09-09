Dassa-Zoumè: lancement officiel ce mercredi des travaux de reconstruction de la route Sètto-Dassa-Zoumè dans le cadre du partenariat bénino-américain

​Le chantier de reconstruction de l’axe routier Sètto-Dassa-Zoumè entre officiellement dans sa phase opérationnelle ce mercredi 9 septembre 2026.

Selon Banouto, la cérémonie de lancement est prévue dans l’enceinte de la nouvelle Préfecture de Dassa-Zoumè, sous l’égide du Millennium Challenge Account-Bénin Régional (MCA-Bénin Régional).

Cet événement rassemble des représentants gouvernementaux, préfectoraux, communaux et locaux, ainsi que les entreprises prestataires, les populations et le chargé d’affaires de l’Ambassade des États-Unis aux côtés du ministre du Cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, qui préside la cérémonie.

​Un financement de 291 millions de dollars pour dynamiser l’économie régionale

​Ce projet d’envergure est adossé à un accord de don global de 291 millions de dollars américains. Ce montant se compose d’une subvention de 202 millions de dollars octroyée par le gouvernement américain par l’intermédiaire du Millennium Challenge Corporation (MCC), complétée par une contrepartie de 89 millions de dollars mobilisée par le gouvernement béninois.

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​Au-delà de la simple réfection de la chaussée, cette infrastructure routière a pour vocation de fluidifier la circulation des personnes et des marchandises, d’accroître la sécurité sur la route et de stimuler les échanges commerciaux en connectant plus efficacement les localités traversées aux principaux pôles d’activités du pays.

À travers cette initiative conjointe, le Bénin et le MCC poursuivent la modernisation de leurs réseaux de transport pour consolider l’intégration économique régionale et offrir aux usagers un axe plus sûr et durable.