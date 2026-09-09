Bénin: les affectations en classe de sixième pour la rentrée 2026-2027 sont disponibles pour les candidats admis au CEP 2026

​Les parents et les candidats ayant réussi au Certificat d’études primaires (CEP) 2026 ont désormais la possibilité de consulter l’établissement secondaire d’affectation pour préparer la rentrée scolaire 2026-2027.

Publié le 9 sept. 2026 à 11:49 · Mis à jour le 9 sept. 2026

Pour identifier l’école d’accueil de leur enfant, il suffit de se connecter à la plateforme officielle mise en place par le ministère de l’Enseignement secondaire et d’y renseigner les informations requises.

Cette démarche permet aux familles de prendre connaissance de l’affectation retenue afin d’anticiper l’organisation de la prochaine rentrée des classes.

Selon les chiffres officiels communiqués par la Direction des examens et concours (DEC), le taux de réussite national s’établit à 90,17 %. Un résultat remarquable qui traduit une nette performance des candidats et confirme la bonne dynamique observée dans le système éducatif béninois.

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Au total, 286 995 candidats ont pris part aux épreuves cette année. Ils étaient répartis dans 860 centres de composition à travers le pays, dont 149 424 garçons et 138 571 filles. La session a également enregistré la participation de 97 candidats à besoins spécifiques, répartis dans 13 centres adaptés.

Les taux de réussite par déparment se présent comme suit:

Borgou : 97,09 %

Collines : 95,99 %

Donga : 95,63 %

Plateau : 95,17 %

Zou : 91,21 %

Couffo : 90,98 %

Littoral : 90,82 %

Atlantique : 89,10 %

Alibori : 88,02 %

Ouémé : 85,48 %

Mono : 83,78 %

Atacora : 83,64 %

Lien de vérification ci-dessous

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https://secondaire.educmaster.bj/affectation-de-mon-enfant