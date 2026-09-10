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Bénin: plusieurs adeptes du culte oro interpellés à Zè après l’agression violente d’une femme

Une affaire d’agression présumée survenue dana nuit du 3 au 4 septembre 2026 à Awokpa, dans la commune de Zè, mobilise l’attention des autorités locales.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: plusieurs adeptes du culte oro interpellés à Zè après l’agression violente d’une femme
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Les faits se sont produits alors que des activités liées au culte Oro se déroulaient dans la zone, conduisant des individus à s’en prendre à une femme soupçonnée d’être une « espionne nocturne » et à la rouer de coups.

Grièvement blessée par ses agresseurs, la victime a été admis dans un centre de santé pour une prise en charge médicale adaptée.

​Enquête judiciaire et implication de l’Institut national de la femme

​Alertées par la situation, les forces de sécurité relevant du commissariat de Zè ont ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances de l’agression et d’établir les responsabilités de chacun.

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Dans le cadre de ces investigations, plusieurs suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Parallèlement, l’Institut national de la femme aurait été saisi pour apporter son soutien et contribuer à l’accompagnement de la victime.

​L’enquête se poursuit et pourrait déboucher sur des suites judiciaires, tout en rappelant qu’à ce stade, aucune culpabilité n’est établie à l’encontre des personnes interpellées, qui bénéficient de la présomption d’innocence dans l’attente d’une éventuelle procédure judiciaire.

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