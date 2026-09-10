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Zogbodomey: un suspect interpellé et placé sous mandat de dépôt pour le vol d’une motocyclette par le commissariat de Hinvi

​Un individu soupçonné d’avoir volé une motocyclette appartenant à une habitante de Zogbodomey a été appréhendé dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026 par les policiers du commissariat de Hinvi.

Edouard Djogbénou
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Société
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Zogbodomey: un suspect interpellé et placé sous mandat de dépôt pour le vol d’une motocyclette par le commissariat de Hinvi
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Les faits se sont produits dans la commune de Zogbodomey, où le mis en cause était parvenu à s’emparer frauduleusement du deux-roues de la victime.

Alertés, les fonctionnaires de police ont rapidement enclenché des recherches qui ont permis de localiser le suspect, de récupérer l’engin volé et de procéder à l’interpellation.

​Présentation au procureur et placement sous mandat de dépôt

​À la suite de son interpellation, le suspect a été conduit devant le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Deuxième Classe d’Allada.

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À l’issue de cette présentation, il a été placé sous mandat de dépôt, tandis que la procédure judiciaire se poursuit pour déterminer les suites à donner à cette affaire.

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