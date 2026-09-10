Route Sètto-Dassa-Zoumè: un nouveau poste de péage et de pesage à Gankpétin dans le cadre des travaux de reconstruction en 2×2 voies

La reconstruction de l’axe routier Sètto-Dassa-Zoumè, dont le lancement officiel a eu lieu le mercredi 9 septembre 2026, s’accompagnera de l’installation d’un nouveau poste de péage et de pesage à Gankpétin.

Ce dispositif viendra compléter celui déjà en service à Houègbo, dans la commune d’Allada, portant ainsi à deux le nombre de postes de péage et de pesage sur l’axe reliant Cotonou à Dassa-Zoumè.

Doté de voies distinctes pour les véhicules légers, les poids lourds et les véhicules hors gabarit, ce nouvel équipement s’inscrit dans un projet d’envergure visant à moderniser cette portion de la Route inter-États 2.

​Caractéristiques techniques du chantier et financement

​Long de 38,114 kilomètres à travers les départements du Zou et des Collines, le tronçon sera aménagé en 2×2 voies pour une durée de travaux estimée à trois ans.

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Le projet selon Banouto intègre également des aménagements hydrauliques et structurels, comprenant 61 dalots, environ 15 kilomètres de caniveaux ainsi que le réaménagement du pont de Zouto, qui verra la construction d’un nouvel ouvrage pour le sens Sètto-Dassa et la réhabilitation de l’ancien pont pour l’autre sens.

En outre, l’emprise de la route s’adaptera aux zones traversées, atteignant 37,5 mètres sur près de trois kilomètres en zone urbaine dense à Dassa, et 24,15 mètres sur environ deux kilomètres à Paouignan.

​Ce vaste chantier est financé par un accord de don global de 291 millions de dollars américains, associant une contribution de 202 millions de dollars du gouvernement américain via le Millennium Challenge Corporation (MCC) et une contrepartie de 89 millions de dollars du gouvernement béninois.

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Porté par le MCA-Bénin Régional en raison de la forte intensité du trafic sur le corridor stratégique Cotonou-Niamey, le projet vise à fluidifier la circulation des personnes et des marchandises, à renforcer la sécurité routière et à assurer, grâce aux fonds collectés aux péages, l’entretien pérenne de ces infrastructures de transport