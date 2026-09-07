Port de Cotonou : Hapag-Lloyd ouvre une liaison directe avec Damiette

Le Port de Cotonou intègre à partir de septembre 2026 la nouvelle rotation du West Africa Express (WAX) de Hapag-Lloyd, avec une connexion directe au sein du service vers Damiette, en Égypte, et Valence, en Espagne. Le réaménagement de cette ligne maritime doit renforcer les liaisons entre l’Afrique de l’Ouest, la Méditerranée et la Turquie.

La nouvelle boucle suivra l’itinéraire Damiette, Izmit, Gemlik, Istanbul, Valence, Tanger, Lagos (Tincan/Apapa), Onne, Cotonou, Tema, Lomé, puis reviendra par Tanger et Barcelone avant Damiette. Pour les chargeurs béninois, l’intégration de Cotonou dans cette rotation évite un transbordement intermédiaire sur les flux couverts directement par le WAX.

Hapag-Lloyd présente Damiette comme un point de connexion avec ses autres services faisant escale dans le port égyptien. Valence conservera également un rôle de correspondance, notamment pour Casablanca, qui sera desservie par un service feeder séparé.

Le transporteur allemand dit viser davantage de flexibilité opérationnelle et une meilleure fiabilité des horaires avec cette réorganisation. Le premier voyage annoncé est celui du Merkur Ocean, voyage V.2639S, attendu à Damiette le 21 septembre 2026 avant de poursuivre la nouvelle rotation.

Un nouvel axe maritime pour Cotonou

Pour le Bénin, cette évolution ajoute une liaison régulière entre le Port de Cotonou et un hub égyptien connecté à plusieurs services internationaux de Hapag-Lloyd. Elle ouvre aussi un accès direct, dans la même boucle, à des escales majeures d’Afrique de l’Ouest comme Lagos, Onne, Tema et Lomé. L’expansion des liaisons maritimes de Hapag-Lloyd en Afrique s’était déjà illustrée en août par ses projets de renforcement en Afrique de l’Est.

La modification du WAX intervient dans un contexte de modernisation des capacités du Port de Cotonou et de concurrence croissante entre les corridors logistiques de la sous-région. Le nouvel itinéraire doit entrer en exploitation au cours du mois de septembre, selon le calendrier publié par Hapag-Lloyd.