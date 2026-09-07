Nigeria : WAEP déploiera trois plateformes de forage dès décembre

West Africa Exploration and Production Company (WAEP), filiale amont du groupe Dangote, prévoit de déployer trois plateformes de forage à partir de décembre sur les licences OML 71 et 72 au Nigeria. Les actifs renferment plus de 1,6 milliard de barils de pétrole en place et environ 1,9 trillion de pieds cubes de gaz, sur la base des découvertes réalisées à ce jour.

La directrice générale de WAEP, Olajumoke Cecilia Ajayi, a présenté cette feuille de route lors de l’AOW Energy Conference à Accra. L’entreprise veut remettre progressivement en production des champs matures, générer des revenus précoces puis réinvestir dans le redéveloppement plus large des actifs. Trois plateformes autoélévatrices ont été sécurisées pour lancer la campagne de forage en décembre.

WAEP vise aussi la mise en place d’infrastructures de valorisation du gaz dans les vingt-quatre prochains mois. Le groupe travaille parallèlement sur plusieurs études de développement afin d’accroître la production et de mieux exploiter les réserves gazières associées.

La proximité des actifs avec la raffinerie Dangote ouvre également une possibilité d’approvisionnement direct en brut. Ajayi a présenté cette configuration comme une option commerciale, sans annoncer à ce stade de volume ni de calendrier de livraison ferme à la raffinerie.

Des actifs repris à l’ancien consortium Shell

WAEP a été créée en 2014 et a acquis en 2015 une participation de 45 % dans les OML 71 et 72, auparavant exploités au sein du consortium conduit par Shell. La société opère aujourd’hui ces licences pour le compte de la coentreprise WAEP-NNPC.

Selon les informations publiées par l’entreprise, son alliance stratégique associe Dangote Exploration Assets à hauteur de 80 %, Dansa Energy Resources à 5 % et First Exploration & Petroleum Development Company à 15 %. Cette structure place WAEP au cœur de la stratégie du groupe Dangote pour renforcer sa présence dans l’amont pétrolier et gazier nigérian.

La nouvelle campagne doit commencer en décembre, avant une montée en puissance graduelle. WAEP n’a pas publié de cible de production quotidienne définitive pour l’ensemble du programme, mais a fixé un horizon de deux ans pour accélérer la production et la monétisation du gaz.