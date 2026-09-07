Kenya : la pénurie de lait pousse le pays à importer d’Ouganda

Le Kenya importe du lait depuis des pays voisins, notamment l’Ouganda, pour combler un déficit de production qui se traduit par des ruptures dans certains supermarchés et une hausse des prix. Le ministre du Commerce, Lee Kinyanjui, a reconnu le recours aux importations alors que la production locale ne couvre pas actuellement la demande nationale.

Les livraisons formelles de lait aux transformateurs ont reculé de 3,7 %, passant de 84,4 millions de litres en juin à 81,3 millions en juillet, d’après les données du Kenya Dairy Board. Les premières indications disponibles pour août font état d’un nouveau recul, lié à une période sèche et froide dans plusieurs grands bassins laitiers.

Cette contraction se ressent déjà chez les consommateurs. Des enseignes ont signalé des stocks réduits ou l’absence de certaines marques, tandis que le prix d’un sachet de 500 millilitres a augmenté de 3 à 5 shillings kényans dans plusieurs points de vente. À Nyeri, des transformateurs interrogés par l’agence publique Kenya News Agency ont également fait état d’une baisse marquée des volumes collectés depuis le milieu de l’année.

Le gouvernement attribue la tension à la faiblesse des pâturages, au coût des aliments pour bétail et au déplacement d’une partie des volumes vers des intermédiaires offrant de meilleurs prix aux producteurs. Le ministre de l’Agriculture, Mutahi Kagwe, estime que ces facteurs réduisent les quantités dirigées vers les coopératives et les usines de transformation.

Du maïs jaune importé pour soulager les éleveurs

Nairobi a autorisé l’importation en franchise de droits de maïs jaune destiné à l’alimentation animale afin de réduire les coûts des éleveurs et d’améliorer la disponibilité du fourrage. Les autorités examinent aussi l’option d’importer du lait en poudre, mais veulent éviter un excès d’offre si la production locale rebondit rapidement.

Les responsables du secteur comptent sur les pluies attendues au cours de la saison octobre-novembre-décembre pour régénérer les pâturages. Le Kenya a parallèlement renforcé son dispositif de préparation aux risques associés au phénomène El Niño, qui pourrait améliorer l’offre fourragère tout en augmentant les risques d’inondations dans certaines zones.

Selon les statistiques du Kenya Dairy Board reprises par Kenya News Agency, la demande annuelle de lait dans le pays atteint environ 8 milliards de litres pour une production de l’ordre de 5,76 milliards. Le gouvernement affirme vouloir réduire cet écart en soutenant la productivité des exploitations plutôt qu’en faisant des importations une réponse durable.