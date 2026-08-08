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Kenya : Hapag-Lloyd veut renforcer ses liaisons maritimes en Afrique de l’Est face à la concurrence

La concurrence s’intensifie sur le marché du fret maritime le long de la côte est-africaine, où les grands armateurs cherchent à consolider leur présence dans les principaux corridors de transit. Implanté à Mombasa depuis neuf ans, l’allemand Hapag-Lloyd souhaite étoffer ses services dans la région.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Kenya : Hapag-Lloyd veut renforcer ses liaisons maritimes en Afrique de l’Est face à la concurrence
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Hapag-Lloyd entend renforcer ses activités sur la façade orientale de l’Afrique. L’armateur allemand, présent dans le port de Mombasa, au Kenya, depuis neuf ans, cherche à développer ses liaisons maritimes et à accroître son ancrage sur cette partie du continent.

L’Autorité portuaire kényane (KPA) a publié le 3 août, sur le réseau social X, un compte rendu consacré à cette orientation. Les informations disponibles dans ce document ne précisent toutefois pas encore la nature exacte des nouveaux services envisagés, ni le calendrier de leur éventuelle mise en œuvre.

Cette stratégie intervient dans un contexte de compétition accrue entre les opérateurs mondiaux du transport maritime. Les armateurs se disputent les points d’ancrage portuaires les mieux positionnés pour desservir les marchés d’Afrique de l’Est et assurer l’acheminement des marchandises vers les pays enclavés de la région.

Le port de Mombasa constitue l’une des principales portes d’entrée maritimes de cette zone. Il dessert notamment les flux commerciaux du Kenya et des pays voisins, ce qui en fait un site stratégique pour les compagnies souhaitant renforcer leur présence dans les corridors de transit est-africains.

L’initiative de Hapag-Lloyd s’inscrit ainsi dans une logique de consolidation de son réseau régional. Les modalités précises de cette expansion, notamment les ports concernés, la fréquence des rotations et les capacités supplémentaires prévues, n’ont pas été communiquées dans les informations disponibles.

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