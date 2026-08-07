Kenya : Stanbic Bank prévoit de doubler son réseau d’agences d’ici 2029

La filiale kényane de Standard Bank Group veut faire passer son réseau de 40 à environ 80 agences d’ici 2029. Cette expansion vise principalement les particuliers et les petites entreprises, dans le cadre d’une stratégie destinée à renforcer les dépôts de détail.

Stanbic Bank Kenya prévoit de doubler le nombre de ses agences dans le pays au cours des prochaines années, a annoncé Joshua Oigara, directeur général régional de Standard Bank pour l’Afrique de l’Est. La banque compte ainsi élargir son réseau, actuellement constitué de 40 agences, pour atteindre environ 80 implantations d’ici 2029.

Cette stratégie traduit un recentrage vers la banque de détail. Stanbic Bank Kenya entend notamment attirer davantage de particuliers et de petites entreprises, deux segments considérés comme essentiels pour accroître le nombre de comptes et diversifier la base de dépôts.

Une stratégie axée sur les dépôts de détail

L’établissement cherche à mobiliser des ressources moins coûteuses que les financements obtenus sur les marchés ou auprès de grandes entreprises. Les dépôts des particuliers et des petites sociétés peuvent en effet fournir une base de financement plus stable pour soutenir l’activité de crédit, tout en réduisant la dépendance aux ressources de gros.

L’extension du réseau doit permettre à Stanbic Bank Kenya de se rapprocher de nouveaux clients, notamment dans les zones où l’accès aux services bancaires reste limité. La banque n’a toutefois pas communiqué le montant de l’investissement prévu ni le calendrier détaillé d’ouverture des nouvelles agences.

Stanbic Bank Kenya est une filiale de Standard Bank Group, groupe bancaire sud-africain présenté comme le premier établissement bancaire africain par le montant de ses actifs. Le groupe est présent dans plusieurs marchés du continent et cherche à renforcer ses activités auprès des entreprises comme des clients particuliers.