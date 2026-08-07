Ghana : le FMI avertit contre les subventions carburant quatre ans après la crise de la dette

Quatre ans après la crise de la dette de 2022, le Ghana a vu le Fonds monétaire international (FMI) classer son risque d’endettement à un niveau « modéré ». L’institution avertit toutefois les autorités contre les subventions sur les carburants, dont le coût pourrait fragiliser de nouveau les finances publiques.

Le Ghana a amélioré son profil de risque d’endettement, selon la dernière évaluation du FMI. Cette évolution intervient après la sévère crise de la dette traversée par le pays en 2022, qui avait notamment été aggravée par la dégradation du déficit budgétaire.

L’institution financière internationale invite néanmoins Accra à éviter le retour de mécanismes susceptibles d’alourdir durablement les dépenses publiques. Elle vise en particulier les subventions sur les carburants récemment réintroduites pour limiter l’impact de la hausse des prix à la pompe.

Ces aides permettent de contenir temporairement les coûts supportés par les ménages et les entreprises. Elles transfèrent toutefois une partie de la facture vers le budget de l’État lorsque les prix internationaux augmentent ou que la monnaie nationale se déprécie.

Un risque d’endettement toujours sous surveillance

Le classement du risque d’endettement à un niveau « modéré » ne signifie pas que les difficultés financières du Ghana sont définitivement résolues. Il indique que les perspectives se sont améliorées, mais que la soutenabilité de la dette reste exposée aux décisions budgétaires, aux conditions de financement et à l’évolution des marchés de l’énergie.

Avant sa crise de 2022, le Ghana avait déjà utilisé les subventions sur les carburants pour amortir les effets de la flambée des prix. Leur maintien avait contribué à creuser le déficit public, dans un contexte marqué par le renchérissement des importations énergétiques et les tensions sur les finances de l’État.

L’avertissement du FMI intervient donc alors que les autorités cherchent à préserver les acquis de leur programme de stabilisation. Pour l’institution, une politique de soutien généralisé aux carburants pourrait réduire l’espace budgétaire disponible et compliquer les efforts engagés pour rétablir la confiance des créanciers.

Le coût exact des subventions récemment introduites ainsi que leur durée d’application n’ont pas été précisés dans les informations disponibles. Les autorités devront donc arbitrer entre la protection du pouvoir d’achat à court terme et la maîtrise des dépenses publiques, alors que le pays reste sous la surveillance de ses partenaires financiers.