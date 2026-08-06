Zimbabwe : le pays vise 1,5 million de tonnes de stockage de céréales d’ici 2030

Le Zimbabwe ambitionne de porter ses capacités nationales de stockage de céréales à 1,5 million de tonnes métriques d’ici 2030. Cet objectif s’inscrit dans une stratégie destinée à renforcer la sécurité alimentaire du pays et à mieux absorber les effets des aléas climatiques.

L’annonce a été faite mardi 4 août par le ministère zimbabwéen de l’Information. Le gouvernement entend ainsi consolider les réserves stratégiques nécessaires pour répondre aux périodes de déficit de production et limiter les risques de pénurie.

Le programme prévoit un renforcement des infrastructures de stockage à l’échelle nationale. La modernisation de ces installations doit permettre d’améliorer la conservation des récoltes et de réduire les pertes après la production.

Cette politique repose également sur une hausse attendue de la production de maïs, principale céréale cultivée et consommée au Zimbabwe. L’exécutif cherche à articuler l’augmentation de l’offre agricole avec le développement de capacités suffisantes pour entreposer les récoltes.

Renforcer la résilience alimentaire

Le projet intervient alors que le Zimbabwe cherche à rendre son système alimentaire moins vulnérable aux variations climatiques. Les épisodes de sécheresse et les autres perturbations météorologiques peuvent affecter les rendements et fragiliser l’approvisionnement des populations.

En augmentant ses capacités de stockage, le pays veut disposer de réserves plus importantes entre deux campagnes agricoles. Ces stocks doivent contribuer à stabiliser l’accès aux céréales lorsque la production nationale est insuffisante.

La constitution de réserves stratégiques constitue l’un des axes de cette démarche. Elle doit donner au gouvernement davantage de moyens pour faire face aux fluctuations de la production et aux conséquences des conditions climatiques défavorables.

L’objectif fixé pour 2030 associe donc investissements dans les infrastructures, développement de la production de maïs et renforcement des mécanismes de sécurité alimentaire. Le Zimbabwe entend ainsi améliorer sa préparation face aux risques qui pèsent sur son approvisionnement en céréales.