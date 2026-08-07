L’Éthiopie s’appuie sur Moscou et Washington pour encadrer son programme nucléaire

L’Éthiopie sollicite à la fois la Russie et les États-Unis dans le cadre de la mise en place de son dispositif réglementaire consacré au nucléaire civil. Cette démarche intervient alors que les grandes puissances se livrent une compétition croissante pour développer leurs coopérations nucléaires à travers le monde, notamment en Afrique.

L’Ethiopian Technology Authority a organisé mardi 4 août, à Addis-Abeba, un forum de consultation consacré à l’élaboration du cadre juridique du secteur. La rencontre devait permettre d’examiner les orientations retenues pour encadrer les activités nucléaires civiles dans le pays.

Le recours simultané à Moscou et Washington illustre la volonté éthiopienne de s’appuyer sur deux partenaires disposant d’une longue expérience dans le domaine nucléaire. La Russie et les États-Unis restent toutefois des concurrents directs sur les marchés internationaux de l’énergie et des technologies nucléaires.

Le nucléaire civil constitue l’un des secteurs où la rivalité entre grandes puissances est la plus visible. La Russie, les États-Unis, la Chine et la France cherchent à renforcer leur présence dans de nombreux pays, en proposant notamment des solutions liées à la production d’électricité, à la formation et à la sûreté nucléaire.

Un cadre réglementaire en construction

Pour l’Éthiopie, la priorité consiste à établir les règles nécessaires au développement de cette filière. La mise en place d’un cadre réglementaire doit notamment permettre de définir les responsabilités des institutions nationales et les conditions de supervision des futures activités nucléaires.

Le forum organisé à Addis-Abeba s’inscrit dans cette phase préparatoire. Les consultations doivent contribuer à préciser les textes et les mécanismes appelés à régir le nucléaire civil dans le pays, alors que l’Éthiopie cherche à renforcer ses capacités technologiques.

La participation de partenaires étrangers offre à Addis-Abeba un accès à une expertise accumulée dans la réglementation, la sûreté et la gestion des programmes nucléaires. Elle traduit également l’importance accordée par les autorités éthiopiennes à l’accompagnement international dans un secteur particulièrement sensible.

La Russie et les États-Unis sont ainsi associés à une même démarche institutionnelle, malgré leurs rivalités géopolitiques et commerciales. Pour l’Éthiopie, cette coopération parallèle permet de mobiliser plusieurs sources d’expertise au moment où elle construit les fondations de son programme nucléaire civil.