Plainte en France et demande d’enquête à la CPI contre Macky Sall pour «crimes contre l’humanité»

Une plainte a été déposée en France et une demande d’enquête a été soumise à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye contre le président sénégalais Macky Sall, ainsi que d’autres hauts responsables du pays, pour des allégations de «crimes contre l’humanité».

Mercredi, l’avocat français Juan Branco a annoncé le dépôt d’une plainte en France contre le président sénégalais Macky Sall et plusieurs autres hauts fonctionnaires du pays, dont le ministre de l’Intérieur Antoine Diome et le commandant de la gendarmerie sénégalaise, le général Moussa Fall. La plainte, déposée devant le pôle crimes contre l’humanité du tribunal judiciaire de Paris, allègue des «crimes contre l’humanité» commis à l’encontre de la population civile sénégalaise, notamment des meurtres, des tortures et des disparitions forcées.

Les accusations portées par Juan Branco, avocat de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, reposent sur des allégations selon lesquelles, Macky Sall et les autres responsables auraient «ordonné et supervisé la commission» de ces crimes, en particulier contre des manifestants désarmés depuis mars 2021. Les troubles ont été particulièrement intenses suite à la condamnation d’Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs en juin dernier. Ces violences ont entraîné la mort de plusieurs personnes et ont suscité une vive inquiétude au sein de la communauté internationale.

Vers une enquête approfondie de la CPI au Sénégal?

L’avocat français affirme avoir recueilli des preuves de la mort de 50 personnes entre mars 2021 et juin 2023, soutenant ainsi sa demande d’enquête auprès de la CPI. Cette demande est actuellement entre les mains du procureur de la CPI, qui décidera si une enquête doit être ouverte. Si une enquête est lancée, elle permettra de déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour inculper les personnes concernées.

L’action en justice contre le président sénégalais Macky Sall et d’autres hauts responsables du pays pour des allégations de «crimes contre l’humanité» marque une nouvelle étape dans les tensions politiques qui secouent le Sénégal depuis mars 2021. Alors que Macky Sall est confronté à des contestations croissantes concernant la possibilité d’un troisième mandat en 2024, cette plainte et demande d’enquête jettent une lumière crue sur les événements qui se sont déroulés dans le pays au cours des dernières années.

Il reste à voir comment les autorités françaises et la CPI réagiront à ces demandes. Si la plainte en France aboutit, elle entraînera la désignation d’un juge d’instruction pour mener une enquête approfondie sur les allégations de crimes contre l’humanité. De son côté, la CPI devra décider si les éléments fournis justifient l’ouverture d’une enquête formelle.