Pixxel lève 100 millions $ dans le plus gros tour spatial indien

La startup indienne de technologies spatiales Pixxel a annoncé lundi 7 septembre 2026 une levée de fonds de 100 millions de dollars en série C, la plus importante jamais réalisée par une entreprise du secteur spatial en Inde, selon Reuters.

Le tour de table est codirigé par le fonds souverain singapourien Temasek et le britannique Seraphim Space Investment Trust. Les investisseurs existants Radical Ventures et growX Ventures y participent également, aux côtés de nouveaux entrants, dont 360 ONE Asset et IMM Investment.

Cette opération porte à 195 millions de dollars le total des fonds levés par Pixxel. Fondée par Awais Ahmed, la société s’est d’abord développée autour de l’imagerie satellitaire hyperspectrale, une technologie qui analyse de nombreuses bandes de lumière afin de produire des informations plus fines sur la surface terrestre.

Pixxel a depuis élargi son offre avec Aurora, une plateforme d’intelligence géospatiale destinée à transformer les données d’observation en informations directement exploitables. L’entreprise développe également des systèmes satellitaires pour des missions commerciales et gouvernementales.

Accélérer la constellation Honeybee

Les nouveaux capitaux doivent notamment financer le développement de la constellation de satellites Honeybee, des capacités d’imagerie à haute résolution et l’expansion d’Aurora. Pixxel veut réunir capteurs, logiciels et infrastructures satellitaires au sein d’une même chaîne de services d’observation de la Terre.

La levée intervient dans un secteur spatial indien en forte croissance, soutenu par l’ouverture accrue aux acteurs privés et par la demande en données géospatiales. L’Economic Times confirme que ce financement de 100 millions de dollars constitue le plus gros tour de table enregistré à ce jour dans la spacetech indienne.