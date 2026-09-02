Fibre, cloud, IA : le Nigeria veut construire les bases de sa souveraineté numérique

Le Nigeria a dévoilé, le 18 août 2026, une nouvelle Politique nationale du cloud numérique destinée à attirer 750 millions de dollars d’investissements privés dans les infrastructures de cloud et de centres de données au cours des 24 prochains mois, avec un premier palier de 250 millions de dollars visé sur les douze premiers mois. L’annonce, portée par le ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique Bosun Tijani, s’inscrit dans une stratégie visant à réduire la dépendance technologique du pays et à développer ses propres capacités en intelligence artificielle.

Cette politique s’accompagne du lancement, prévu en octobre 2026, d’un réseau de 90 000 km de fibre optique devant couvrir chaque État, collectivité locale et village du pays, ainsi que du déploiement d’environ 3 700 tours de télécommunications destinées à connecter plus de 20 millions de Nigérians dans des zones jusque-là mal desservies.

La Politique nationale du cloud numérique repose sur quatre priorités, dont la transformation du cloud gouvernemental et le renforcement de la sécurité et de la souveraineté numériques, avec l’objectif de positionner le Nigeria comme un pôle régional de services numériques tout en instaurant des mesures de protection pour les données gouvernementales et réglementées.

Les autorités nigérianes insistent sur le fait que l’intelligence artificielle doit être traitée comme une infrastructure stratégique sous contrôle national, en s’appuyant sur des données locales pour entraîner les systèmes, plutôt que de rester dépendant de solutions et de données étrangères.

Un vivier de talents numériques en expansion

Ces investissements en infrastructures s’accompagnent d’un effort de formation via l’initiative « 3 Million Technical Talent », qui a déjà enregistré 1,87 million d’inscriptions et permis de former plus de 125 000 Nigérians dans les domaines du cloud computing, de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et de l’ingénierie logicielle.

Le déploiement du réseau de fibre optique de 90 000 km doit démarrer en octobre 2026, marquant le point de départ concret de ce chantier d’infrastructures présenté comme le socle de la souveraineté numérique du pays.