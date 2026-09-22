Muse prend la tête devant ChatGPT, Meta bondit de 11,4 % à Wall Street

Muse, le nouvel agent d’intelligence artificielle de Meta, a pris la tête des applications gratuites sur l’App Store américain devant ChatGPT. Le même jour, lundi 21 septembre, l’action Meta a bondi de 11,4 % à Wall Street, sa plus forte hausse quotidienne depuis avril 2025.

Le mouvement a accompagné un net rebond des valeurs technologiques américaines. Le Nasdaq a gagné 2,26 % pour clôturer à un record de 27 122,09 points, tandis qu’AMD a progressé de 10 % et dépassé pour la première fois 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Lancé le 8 septembre, Muse n’est pas présenté comme un simple chatbot. Meta le décrit comme un agent capable de naviguer sur le Web, remplir des formulaires, réserver un voyage, envoyer des courriels ou effectuer des achats, avec validation de l’utilisateur pour les actions sensibles. Bénin Web TV avait détaillé son lancement au début du mois.

Meta cherche désormais à faire de Muse une porte d’entrée vers des services tiers. Les développeurs peuvent connecter leurs applications à l’agent et Shopify a annoncé une intégration permettant notamment d’utiliser Shop Pay depuis Muse.

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Cette ouverture ne fait pas l’unanimité. Amazon bloque déjà l’accès de Muse à sa place de marché, estimant que l’agent n’a pas été autorisé à y opérer et qu’il ne respecte pas certaines règles d’utilisation, tandis que Shopify a choisi de l’intégrer.

La poussée de Muse intervient alors que Meta prévoit entre 130 et 145 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026, un niveau lié en grande partie à ses infrastructures d’intelligence artificielle et à ses centres de données.