Cyberattaque à Berlin : Rhysida publie un nouveau lot de données volées

Les autorités de Berlin ont annoncé dimanche 6 septembre 2026 qu’un nouveau lot de données volées lors de la cyberattaque contre le réseau administratif de la ville avait été publié par les assaillants. Le paquet comprend notamment des données d’accès, ce qui a conduit les services concernés à renforcer immédiatement certaines mesures de sécurité.

Le groupe de rançongiciel Rhysida a revendiqué l’attaque et affirme avoir dérobé environ 5,7 téraoctets de données. Après avoir tenté d’obtenir une rançon d’environ 30 bitcoins, soit près de deux millions d’euros selon les autorités berlinoises, le groupe a commencé à rendre publiques les informations volées sur le dark web.

Le Sénat de Berlin a mis en place une cellule centrale de pilotage chargée de coordonner l’analyse des fichiers, d’identifier les données sensibles et d’informer les citoyens, entreprises et agents publics potentiellement concernés. Des experts en criminalistique informatique travaillent en continu sur les données diffusées.

La nouvelle publication annoncée dimanche contient notamment des identifiants d’accès. L’administration chargée du développement urbain, de la construction et du logement a donc réévalué les dispositifs déjà activés et renforcé certaines protections. Ces mesures peuvent provoquer temporairement des restrictions sur quelques services numériques administratifs.

Berlin refuse de payer la rançon

Le gouvernement de la ville a répété qu’il ne céderait pas au chantage. Les autorités avaient déjà annoncé qu’elles ne verseraient aucune rançon et qu’elles coopéraient avec la police criminelle du Land, le parquet de Berlin et les autorités fédérales de cybersécurité.

À ce stade, Berlin indique ne disposer d’aucun élément montrant que le réseau administratif reste compromis. Les enquêtes se poursuivent cependant pour mesurer l’étendue exacte de la fuite et vérifier si des données particulièrement sensibles figurent parmi les fichiers publiés.

L’incident intervient à quelques semaines des élections berlinoises du 20 septembre. Les autorités n’ont toutefois présenté aucun élément établissant un lien entre l’attaque et le scrutin, ni attribué publiquement l’opération à un État.