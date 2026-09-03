Intelligence artificielle : Nvidia s’offre la plateforme Hugging Face pour près de treize milliards de dollars

Le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a officialisé le 3 septembre 2026 un accord d’envergure pour acquérir la plateforme d’intelligence artificielle Hugging Face. Le montant total de cette transaction stratégique s’élève à environ 12,93 milliards de dollars, scellant ainsi l’une des plus importantes opérations de consolidation du secteur technologique mondial.

Les détails financiers transmis aux autorités boursières précisent la structure de ce rachat colossal. Selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’opération comprend une enveloppe de 11,9 milliards de dollars directement allouée aux actionnaires, complétée par une somme pouvant atteindre un milliard de dollars en actions réservée à la fidélisation et au maintien des salariés clés de l’entreprise.

Cette annonce confirme les révélations initiales publiées à la fin du mois d’août 2026 par le média spécialisé The Information, qui avait fait état de pourparlers avancés entre les deux groupes. L’intégration effective de Hugging Face au sein du giron de Nvidia devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, une fois obtenus les différents feux verts réglementaires obligatoires.

Face aux craintes de fermeture de cet écosystème communautaire, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, s’est formellement engagé à préserver l’ADN de la cible. Le dirigeant a assuré que Hugging Face demeurera une plateforme strictement ouverte et collaborative, insistant sur le fait que l’utilisation de l’infrastructure matérielle de Nvidia ne deviendra en aucun cas obligatoire pour concevoir ou déployer des modèles algorithmiques.

Une valorisation presque triplée en trois ans

La jeune pousse technologique avait été fondée en 2016 à New York par le trio d’entrepreneurs français Clément Delangue, Julien Chaumond et Thomas Wolf avant de s’imposer comme le carrefour incontournable du partage de modèles open source. Lors de sa précédente levée de fonds réalisée en 2023, la société affichait une valorisation de 4,5 milliards de dollars, un chiffre qui a presque triplé à la faveur de cette cession.