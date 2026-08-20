Pierre Richard : il vit sur une péniche, possède un château viticole dans l’Aude et tourne encore à 91 ans

Ce 16 août 2026, Pierre Richard fête ses 92 ans . Connu pour ses rôles cultes dans Le Grand Blond avec une chaussure noire et La Chèvre, l’acteur mène une existence partagée entre un passé de vie sur l’eau et un domaine viticole dans le Sud de la France, tout en poursuivant une activité cinématographique active à un âge avancé.

Après son divorce, Pierre Richard a vécu douze ans à bord d’une péniche amarrée quai de la Concorde à Paris, un choix résidentiel peu commun pour une célébrité. Cet épisode fluvial, qu’il a lui-même expliqué par un besoin de « voir l’eau », a également favorisé des rencontres, notamment avec l’architecte marin Jacques Rougerie. Par la suite, l’acteur a regagné un appartement parisien plus classique qu’il partage avec son épouse, l’actrice et danseuse Danielle Minazzoli, et leur fils Olivier.

En parallèle de ses activités artistiques, Pierre Richard a développé une seconde carrière de vigneron. En 1986, il acquiert le château Bel Évêque, à Gruissan (Aude). Le domaine compte vingt hectares de vignes ; douze hectares ont été replantés lors de la reprise de l’exploitation. La propriété produit aujourd’hui environ 80 000 bouteilles par an, et une cuvée a été nommée « Blondus Ricardus » en référence au surnom de l’acteur.

Parcours entre scènes, vignoble et mer

La passion de Pierre Richard pour la mer s’est précisée après un séjour en bateau qui l’a conduit à passer de longues heures à regarder les vagues. Cette attirance pour l’élément liquide a été renforcée par sa proximité avec Jacques Rougerie, spécialiste de l’habitat sous-marin et membre de l’Académie des beaux-arts. Les deux hommes ont partagé des vacances à Cuba à bord d’un trimaran à coque transparente, soulignant un intérêt commun pour l’océan et ses enjeux.

Au château Bel Évêque, l’acteur s’est entouré d’un régisseur qui l’a « contaminé » au travail de la terre et d’un œnologue pour relancer la production viticole du domaine. Il reconnaît toutefois les défis posés par le climat sur la viticulture, une préoccupation qui figure dans la gestion du vignoble.

Sur le plan artistique, Pierre Richard n’a pas mis un terme à sa carrière. En 2024, il a réalisé son huitième long-métrage, L’Homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme, tourné à proximité de son domaine, à Gruissan et Armissan. Le film a été présenté en avant-première au Festival de Cannes 2025, où l’acteur a été chaleureusement accueilli. Sa filmographie récente comprend également une participation au tournage de Jeanne du Barry aux côtés de Johnny Depp et le rôle du druide Panoramix dans Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu.

Sur la scène et à l’écran, sa carrière a été distinguée par un César d’honneur en 2006 et un Molière du seul en scène en 2020, récompenses qui jalonnent un parcours mêlant théâtre, cinéma et production viticole.