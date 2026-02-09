Philippe Etchebest recadré par Jérémy Moscovici après ses prises de parole sur la restauration

Philippe Etchebest , 59 ans, a récemment raconté des épisodes marquants de sa carrière à la télévision et en cuisine lors de son passage dans l’émission Legend de Guillaume Pley sur YouTube le 8 février 2026. Le chef étoilé, visage familier de M6 grâce à des formats comme Cauchemar en cuisine et Top Chef , a évoqué des souvenirs personnels allant d’un accident qui a failli lui coûter la vie à l’adoption de son fils Louis Oscar au Mexique, en passant par un épisode de tension dans son restaurant de Saint-Émilion.

Philippe Etchebest, 59 ans, a récemment raconté des épisodes marquants de sa carrière à la télévision et en cuisine lors de son passage dans l’émission Legend de Guillaume Pley sur YouTube le 8 février 2026. Le chef étoilé, visage familier de M6 grâce à des formats comme Cauchemar en cuisine et Top Chef, a évoqué des souvenirs personnels allant d’un accident qui a failli lui coûter la vie à l’adoption de son fils Louis Oscar au Mexique, en passant par un épisode de tension dans son restaurant de Saint-Émilion.

Reconnu pour son énergie et sa présence médiatique, Philippe Etchebest partage son temps entre ses établissements et ses activités télévisuelles. Son parcours télévisuel lui a permis de devenir une figure de la gastronomie accessible au grand public, tout en conservant une carrière de chef exécutif et de restaurateur. Sur le plateau ou en cuisine, son franc-parler et son exigence l’ont souvent placé au centre d’attentions et de polémiques.

Invité de Guillaume Pley, Etchebest est revenu sur plusieurs de ces moments forts. Il a relaté des passages intimes et professionnels, sans pour autant détailler l’ensemble des circonstances de certains événements comme son accident. Il a aussi parlé de la dimension humaine de son métier, illustrée par un souvenir particulièrement marquant vécu à l’Hostellerie de Plaisance, à Saint-Émilion (Gironde).

Un incident violent en salle et l’intervention du chef

Philippe Etchebest a raconté qu’un soir, alors que la salle de l’Hostellerie de Plaisance était pleine, trois clients ont perturbé le service. Selon son récit, la scène s’est déroulée en plusieurs temps : lors du premier plat le maître d’hôtel est revenu l’informer que « le client, la table 10, il n’a pas trop aimé les cèpes ». Le service a poursuivi son cours mais, au deuxième plat, la situation s’est envenimée. Le maître d’hôtel a de nouveau alerté le chef en expliquant que le client était « vraiment pas content » et jugeait le plat inacceptable.

Le récit précise qu’une cheffe de rang, nommée Carole et décrite comme « une fille adorable », est revenue en pleurs. Le maître d’hôtel a alors expliqué que « c’est les trois mecs qui ont fait pleurer Carole ». Cet élément a provoqué l’indignation d’Etchebest, qui dit être sorti de sa cuisine pour intervenir directement dans la salle.

Face aux clients perturbateurs, le chef rapporte avoir parlé sans détour : « Vous restez à table, vous fermez votre gueule et vous mangez ou alors vous dégagez de suite ». Il a présenté cette réaction comme une forme de défense du personnel de salle et de maintien du service dans l’établissement.

