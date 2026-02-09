Philippe Etchebest (59 ans) victime d’un grave accident

Philippe Etchebest s’est livré avec émotion ce week-end dans le dernier numéro de Legend, l’émission animée par Guillaume Pley, en revenant sur les difficultés rencontrées lors de l’adoption de son fils, Oscar. L’animateur de Cauchemar en cuisine a raconté avoir appris la nouvelle dans un moment intense, alors qu’il assistait au championnat du monde de boxe à Bercy, et avoir ensuite dû affronter un long « parcours du combattant » administratif pour finaliser l’adoption.

Au cours de cet entretien, le chef et personnalité médiatique a eu beaucoup de mal à contenir ses émotions, une confidence qui a marqué les téléspectateurs présents. Philippe Etchebest est régulièrement amené à évoquer des pans de sa vie privée dans les médias ; cette nouvelle prise de parole s’inscrit dans la continuité de témoignages antérieurs où il se montrait particulièrement franc sur ses épreuves personnelles.

Il a notamment raconté : « La première fois que j’ai su qu’on allait être parents, j’étais au championnat du monde à Bercy du combat de boxe de Mahyar Monshipour. Et là, coup de fil : on nous annonce qu’on a un enfant, un petit garçon, mexicain », avant de signaler les « procédures interminables » qui ont suivi. Ce récit, livré dans un contexte télévisuel, a mis en lumière la dimension affective et administrative de l’adoption pour le couple.

Révélations sur un passé traumatique et un long chemin personnel

Parallèlement à ce récit récent, Philippe Etchebest avait déjà abordé des épisodes marquants de son histoire personnelle dans son autobiographie Je ne lâche rien, publiée en août 2015 chez Michel Lafont. Dans cet ouvrage, il se confie sur un accident survenu à l’âge de 16 ans, événement qu’il décrit comme une épreuve déterminante.

Il revient sur les circonstances : avec deux amis, il était allé à Dax pour faire la fête après le service au restaurant, une période traditionnellement très chargée. Le trio évoque être parti après le service, être arrivé à Dax vers 1 heure du matin et avoir profité des festivités jusqu’à 4 heures, en prenant soin, selon ses mots, « de ne pas abuser des bières et des pastagas ».

Malgré ces précautions, le conducteur du véhicule se serait endormi et l’accident s’est produit. Philippe Etchebest précise qu’ils ne roulaient « pas beaucoup plus vite que 70 km/h », mais que les deux passagers avant sont restés inconscients quelques minutes. Lui-même, assis à l’arrière sans être attaché, a violemment heurté l’appui-tête et son genou a cogné le siège.

