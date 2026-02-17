Philippe Candeloro ouvre les portes de sa maison de rêve où il vit avec ses « 4 femmes »

Philippe Candeloro, 54 ans, est revenu ce lundi 16 février 2026 à l’antenne dans la nouvelle émission de W9 Les apprentis champions au ski, après une courte absence liée à des contraintes professionnelles. L’ancien patineur, vice-champion du monde 1994 et double médaillé de bronze olympique en 1994 et 1998, a expliqué dans Télé 2 Semaines avoir rencontré des difficultés pour libérer 8 à 9 jours de tournage en raison du démarrage de ses spectacles, période essentielle à son activité annuelle.

Sur le plateau, Candeloro est présenté comme une figure récurrente du sport français, désormais active hors des patinoires en tant que consultant et commentateur. Avec son épouse, il développe des spectacles qu’il présente dans plusieurs pays, une activité qui concentre ses efforts à la fin de l’année et conditionne sa disponibilité au printemps et en hiver.

Selon Le Journal de la maison, le quinquagénaire possède une résidence dans les Yvelines où il apprécie des moments de calme lorsque son agenda le permet. Lors d’une intervention sur Touche pas à mon poste avant la fermeture de C8, il avait évoqué ses charges financières et chiffré ses besoins de trésorerie: il avait déclaré avoir besoin de 10 000 euros par mois pour assurer le train de vie de son foyer, en précisant sur un ton humoristique la présence de « quatre femmes à la maison, plus le chien ».

Patrimoine immobilier et statut fiscal révélé

Invité par Mathieu Delormeau, Philippe Candeloro a également abordé son patrimoine immobilier. Il a indiqué posséder un patrimoine estimé à environ 2 millions d’euros et précisé qu’il ne se trouvait pas redevable de l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’IFI est l’impôt français qui remplace l’ancienne ISF et concerne les personnes dont le patrimoine immobilier net dépasse un seuil défini par la loi; Candeloro n’a pas fourni d’éléments complémentaires sur les modalités de ce statut.

Sur la question des contraintes de tournage, il avait détaillé à Télé 2 Semaines la saisonnalité de son activité: «Nous, on a une vie de fin novembre jusqu’au début de janvier. C’est là où on doit faire toute notre année. On est encore plus saisonnier que les moniteurs de ski», a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de concentrer spectacles et engagements professionnels sur une période précise.

La nouvelle émission de W9, dans laquelle il figure, a recueilli l’attention des téléspectateurs au moment des Jeux olympiques d’hiver en Italie; Candeloro y fait son retour à l’écran alors que l’actualité sportive internationale mobilise l’attention médiatique.