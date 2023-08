« Peut-être qu’elle pense aussi à moi et elle pleure », Ténor fait des confidences sur Eunice Zunon

Le rappeur camerounais Tenor a fait des confidences sur son ex femme Eunice Zunon dans une récente interview.

Après les révélations de Eunice Zunon sur leur rencontre, le rappeur Ténor s’est aussi livré sans filtre sur sa relation avec la web humoriste ivoirienne, dans un entretien accordé à Brut Afrique. Comme Eunice Zunon, Ténor fait sa vie de son côté loin des Paparazzi.

« Peut-être qu’elle pense aussi à moi et elle pleure comme ça, on ne sait jamais’’, a lancé Tenor », a t-il confié sur leur relation après la séparation qui a fait grand bruit il y a un an. Pour lui tout va bien à présent et il n’y a aucun regret.

« Non, ça va, c’est tranquille. Chacun évolue de son côté. Voilà, on se souhaite du bien. De mon côté, je lui souhaite du bien, je lui souhaite une grosse réussite dans sa carrière, qu’elle puisse continuer ses projets, les réaliser. C’est une grande dame, avec une belle vision, et donc je ne peux que lui souhaiter du positif« , a-t-il déclaré.

Tenor et Eunice Zunon étaient le couple le plus en vue entre 2021 et 2022 avant de séparer il y a un an après une violente bagarre. Le couple s’est fiancé en janvier 2022. Depuis leur séparation en août 2023, Tenor et BP Bouche Pointue mènent une vie caché chacun de son côté. Ni l’un ni l’autre n’a encore eu le courage de rendre publique leur nouvelle relation amoureuse.

