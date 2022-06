Petit Denis: agressé en France par Dao, l’artiste Ivoirien dit enfin sa part de vérité

Le torchon brûle actuellement entre le chanteur Ivoirien Petit Denis et le promoteur Dao. L’artiste Ivoirien vient d’éclairer l’opinion publique à propos de ce qui l’oppose à l’homme d’affaire qui l’a aidé à se rendre en Europe.

Selon les informations rapportées par le talentueux artiste Petit Denis, le promoteur Dao l’argent l’a aidé à se rendre en Europe sur la base d’un « deal ». Celui de faire une série de spectacle pour lui rembourser tout son investissement une fois en France. Malheureusement, une mésentente entre les deux anciens amis a débouché sur une affaire d’agression.

« Le deal était qu’il me fasse prester pour qu’il fasse 50/50 avec moi sur les différents cachets. Donc j’avais un spectacle sur Toulouse organisé par Alain Guédé de Toulouse. Il m’a dit que le cachet était de 1000€ et j’ai dit ok je vais aller jouer pour mes 500€ vu que nous faisons moitié moitié et compter sur les travaillement. Mais malheur pour lui, c’est Landry Agban qui devrait me remettre l’argent. Landry me tend 1500€ puisqu’il n’avait pas l’information au préalable qu’il devait me remettre 1000€ et caller les 500€ pour Dao comme le faisaient les autres. J’ai pris et j’ai remis les 500€ à la personne à qui il m’a dit de les remettre », a raconté Denco.

Après avoir appris que l’artiste lui a envoyé 500€ sur le total de la cagnotte reçue, le promoteur Dao très fâché n’a pas hésité à réclamer un complément. « Lorsqu’il a appris cela, il a commencé par m’insulter et me menacer au téléphone en me disant que je le prends pour un idiot… Que je pense qu’il m’a fait venir en Europe pour un plaisir… Que je n’ai pas encore fini de rembourser son argent… Pourtant le nombre de spectacles pour lesquels on a fait le deal est passé depuis. Je ne pouvais pas me plaindre parce qu’il a bloqué mon passeport », a ajouté le chanteur.

Alors qu’il est rentré sur paris quelques jours après son concert, le chanteur zouglou s’est dit surpris de voir Dao dans sa maison. « Je vois Dao chez moi qui commence à lutter avec moi. Met ses mains dans mes poches pour tenter de prendre mon argent vu qu’il savait que je revenais de Toulouse. Je ne me suis pas laissé faire et je me suis défendu. Il m’a blessé et a pris mon argent pour s’en fuir sur Abidjan où il se cache actuellement toujours avec mon passeport en sa possession ».

Pour finir, le chanteur Denis Koulaté connu populairement sous le nom de Petit Denis a précisé qu’il ne voulait pas que l’affaire fasse irruption sur les réseaux sociaux. « Moi j’ai mes charges, ma famille à prendre en charge et je ne peux pas continuer à être l’esclave de quelqu’un pour qui j’ai fini de rembourser ma dette en ce 21è siècle là », a-t-il conclu.