Peter Max, icône du pop art psychédélique, meurt à 88 ans

Peter Max, artiste américain dont les couleurs psychédéliques ont incarné le « flower power » des années 1960, est mort à l’âge de 88 ans. Son fils Adam Max a annoncé mercredi que son père était décédé lundi, sans préciser la cause.

L’artiste souffrait depuis plusieurs années d’une forme avancée de démence. Dans une déclaration transmise à l’Associated Press, Adam Max a rendu hommage à la créativité, à la chaleur et à la curiosité de son père, dont les images sont devenues une composante reconnaissable de la culture populaire américaine.

Né Peter Max Finkelstein à Berlin en 1937 dans une famille juive, il avait fui l’Allemagne nazie avec ses parents alors qu’il était encore bébé. Après des séjours à Shanghai, en Israël et à Paris, la famille s’était installée à New York lorsqu’il avait 16 ans.

Peter Max ouvre un studio de graphisme en 1961. Ses compositions aux couleurs vives, peuplées de fleurs, de figures cosmiques et de formes tourbillonnantes, connaissent rapidement un immense succès. Elles apparaissent sur des affiches, des vêtements, des objets domestiques et plusieurs couvertures de l’annuaire téléphonique de Manhattan.

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Son travail a aussi été associé aux Jeux olympiques, au Super Bowl, à la Coupe du monde de football, aux World Series et aux 500 miles d’Indianapolis. Ses créations ont décoré un Boeing 777 et un navire de Norwegian Cruise Line. Il a également réalisé des portraits de présidents américains et de personnalités comme Taylor Swift.

Le Guardian souligne que son esthétique optimiste a traversé plusieurs générations, même si le monde de l’art institutionnel l’a parfois tenu à distance. Le Museum of Modern Art de New York conserve sept de ses œuvres. Peter Max laisse deux enfants, Adam Max et Libra Astro.