Macklemore annonce un don d’un million de dollars à l’aide palestinienne

Écarté de la tournée d’Ed Sheeran après ses prises de position sur Gaza, Macklemore a annoncé mercredi 16 septembre qu’il reverserait l’intégralité de ses gains nets, soit un million de dollars, à six organisations d’aide aux Palestiniens.

Le rappeur américain a détaillé cet engagement dans une publication sur Instagram. Le don annoncé doit être réparti entre le Palestine Children’s Relief Fund, HEAL Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee et Anera.

Macklemore a également demandé à Robert Kraft, propriétaire du Gillette Stadium et des New England Patriots, d’égaler sa contribution. « Quels que soient nos désaccords, nous pouvons peut-être nous accorder sur ceci : les vies palestiniennes méritent d’être protégées », a-t-il écrit, selon les propos repris par People.

Cette annonce intervient après le retrait de Macklemore de la tournée américaine d’Ed Sheeran. Plusieurs salles avaient averti qu’elles n’accueilleraient pas les concerts si le rappeur restait à l’affiche. Robert Kraft a confirmé son intervention et l’a justifiée par des propos et images qu’il juge offensants pour la communauté juive. Macklemore soutient que sa critique vise la politique israélienne et non les personnes juives.

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Robert Kraft a ensuite indiqué que lui-même et Ed Sheeran prévoyaient chacun deux millions de dollars d’aide humanitaire dans la région, sans nommer les bénéficiaires, rapporte The Guardian. Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe et le groupe Beoga ont par ailleurs quitté la tournée en solidarité avec Macklemore. Les concerts doivent reprendre le 19 septembre à Philadelphie sans les premières parties initialement annoncées.