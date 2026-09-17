Bonang Matheba défie le ministre : « les artistes locaux ont besoin d’argent »

La personnalité médiatique sud-africaine Bonang Matheba a interpellé le ministre des Sports, des Arts et de la Culture, Gayton McKenzie, sur ses priorités pour l’industrie créative. Dans un échange public amorcé le 14 septembre 2026 sur X, elle lui a demandé de soutenir d’abord les artistes et les grandes cérémonies nationales avant d’œuvrer à la venue du spectacle anniversaire de Jay-Z en Afrique du Sud.

Gayton McKenzie avait expliqué avoir rencontré des responsables de Roc Nation pendant un déplacement en France. Invité au concert JAŸ-Z30 de Jay-Z au Stade de France, le 10 septembre, il a indiqué leur avoir fait part de son souhait de voir ce spectacle présenté au public sud-africain.

Bonang Matheba a répondu en citant les South African Music Awards (SAMAs) et les South African Film and Television Awards (SAFTAs). « Les artistes locaux ont besoin d’argent », a-t-elle insisté, en invitant le ministre à commencer par ces rendez-vous et par les besoins des créateurs sud-africains.

L’échange s’est poursuivi le 15 septembre. La présentatrice a demandé la création de meilleures conditions pour les artistes du pays et a également remis en avant le débat sur le projet d’amendement de la loi sud-africaine sur le droit d’auteur.

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Gayton McKenzie défend sa stratégie

Le ministre a répondu qu’utiliser 15 millions de dollars d’argent public pour faire venir un artiste serait, selon lui, une mauvaise décision. Il a toutefois défendu l’idée de faciliter l’organisation de grands événements internationaux afin de positionner l’Afrique du Sud comme une destination majeure du spectacle.

Gayton McKenzie a aussi affirmé que les SAFTAs avaient bénéficié de leur plus important budget sous son mandat. Pour illustrer les retombées possibles des grands concerts, il a cité les emplois liés aux spectacles de Chris Brown organisés au FNB Stadium en décembre 2024.

Le ministre a parallèlement assuré soutenir les artistes locaux. Il a notamment évoqué son aide aux Scorpion Kings avant leur concert du 19 septembre au FNB Stadium, un événement pour lequel 70 000 spectateurs sont attendus.

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À ce stade, la venue du spectacle JAŸ-Z30 en Afrique du Sud reste une proposition défendue par le ministre : aucune date ni réservation officielle n’a été annoncée. Le projet célèbre les 30 ans de l’album Reasonable Doubt et les 25 ans de The Blueprint.