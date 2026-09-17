Kizz Daniel ouvre 2026 avec « Owo Oluwa » et trois invités

Le chanteur nigérian Kizz Daniel a publié « Owo Oluwa », son premier titre officiel de 2026. Le morceau réunit Young Jonn, Krizbeatz et Wave Choir autour d’une production aux accents house et gospel.

Disponible depuis le 16 septembre sur les principales plateformes, « Owo Oluwa » doit servir de premier extrait au prochain album de l’artiste, « Radio Gidi ». La page de diffusion d’EMPIRE crédite les trois invités aux côtés de Kizz Daniel.

Le chanteur avait annoncé la sortie la veille sur X, en dévoilant la pochette et le lien d’écoute. Il met ainsi fin à plusieurs mois sans nouveau single officiel depuis ses projets publiés en 2025.

Le morceau s’ouvre sur une base house avant l’entrée de la voix de Kizz Daniel. Wave Choir porte ensuite le refrain « Owo Oluwa nbe », tandis que Krizbeatz renforce le rythme et que Young Jonn ajoute sa partie vocale.

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Les paroles sont centrées sur les bénédictions divines, dans un registre gospel mêlé aux sonorités afrobeats. « Owo Oluwa » dure 2 minutes et 57 secondes sur la page officielle de diffusion.