Scott et Kelley Wolf poursuivent leur divorce après vingt-et-un ans de mariage

L’acteur américain Scott Wolf et son épouse Kelley ont confirmé qu’ils poursuivaient leur procédure de divorce, plus d’un an après leur séparation. Mariés depuis 2004, ils disent vouloir préserver leur relation de parents auprès de leurs trois enfants.

Scott et Kelley Wolf ont clarifié leur avenir dans une déclaration commune transmise à People le mercredi 16 septembre 2026. Le couple a indiqué avoir décidé d’aller de l’avant avec le divorce, après plusieurs mois consacrés à la guérison, à la stabilité et à la reconstruction de leur vie familiale.

Leur message insiste sur la reconnaissance des années vécues ensemble. Malgré une décision prise « le cœur lourd », les deux époux disent aborder cette nouvelle étape avec respect et soutien mutuel. Ils remercient également les personnes qui les ont accompagnés pendant une période qu’ils décrivent comme difficile.

Scott Wolf avait déposé une demande de divorce en juin 2025, après vingt-et-un ans de mariage. La démarche avait alors officialisé leur séparation, sans toutefois mettre fin aux interrogations sur l’issue de la procédure. Leur nouvelle prise de parole confirme désormais qu’ils ne renoncent pas au divorce.

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Le couple partage trois enfants : Jackson, 17 ans, Miller, 13 ans, et Lucy, 12 ans. Scott et Kelley affirment que leur priorité reste leur bien-être et qu’ils continueront à avancer comme une famille, même si leur mariage prend fin.

Connu pour ses rôles dans La Vie à cinq, Everwood et Nancy Drew, Scott Wolf avait épousé Kelley Limp le 29 mai 2004. Cette dernière s’était fait connaître dans l’émission de téléréalité The Real World: New Orleans. Leur déclaration commune ne précise pas le calendrier judiciaire de la procédure.