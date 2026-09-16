Charli XCX fait ses débuts en couverture de Playboy

Charli XCX devient la vedette du numéro d’automne 2026 de Playboy. La chanteuse britannique s’y confie à Kylie Jenner sur sa carrière, son image et son mariage avec George Daniel.

La couverture a été dévoilée mercredi 16 septembre. Il s’agit de la première apparition de Charli XCX en une du magazine américain. Le numéro doit arriver en kiosque le 29 septembre.

La séance photo, réalisée par Aidan Zamiri, a été organisée à Londres, notamment à bord d’un bateau sur la Tamise. L’artiste de 34 ans y apparaît dans plusieurs tenues noires, avec les principaux monuments de la capitale britannique en arrière-plan.

Pour l’entretien associé à cette couverture, Charli XCX a répondu aux questions de Kylie Jenner, sa partenaire dans le film The Moment. Elle a expliqué vouloir présenter une image à la fois assumée et vulnérable, loin d’une recherche de perfection.

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La chanteuse est également revenue sur son mariage avec George Daniel, batteur du groupe The 1975. Le couple s’est marié en 2025, après des fiançailles annoncées deux ans plus tôt. Charli XCX décrit leur relation comme détendue, tout en soulignant le rôle de son époux dans sa confiance personnelle et son travail musical.

Cette couverture paraît alors que l’artiste poursuit la tournée de son album Music, Fashion, Film. Après deux concerts à Brooklyn les 14 et 15 septembre, elle doit continuer sa tournée nord-américaine avant plusieurs dates européennes prévues en 2027.