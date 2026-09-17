Sheryl Lee Ralph s’excuse d’avoir présenté Abbott Elementary comme la seule vraie comédie

Sheryl Lee Ralph a présenté ses excuses après avoir qualifié Abbott Elementary de « seule vraie comédie » parmi les séries nommées aux Emmy Awards 2026. L’actrice reconnaît que sa formule a pu paraître méprisante envers les autres productions en compétition.

La comédienne de 69 ans a publié mardi une déclaration sur ses stories Instagram. Elle y explique avoir choisi ses mots dans l’enthousiasme suscité par les sept nominations de la série et affirme que son intention était de célébrer le travail de son équipe, sans diminuer celui des autres artistes.

« L’intention n’efface pas l’impact », a-t-elle admis dans son message, selon People. Sheryl Lee Ralph dit comprendre que sa remarque ait pu sembler dédaigneuse et assure conserver beaucoup de respect pour les auteurs, les distributions et les équipes des autres comédies.

La controverse est née sur le tapis rouge de la cérémonie, lorsque l’actrice a déclaré à E! News qu’elle espérait une victoire d’Abbott Elementary, présentée comme la seule « vraie comédie » de la catégorie. Cette compétition réunissait notamment The Bear, Hacks, Only Murders in the Building, Shrinking et Widow’s Bay.

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Cette dernière série a finalement remporté le trophée de la meilleure comédie. Elle a cumulé quatorze récompenses en comptant les Creative Arts Emmys, selon Entertainment Weekly. La remarque initiale de Sheryl Lee Ralph avait également été rapportée par Page Six.

Sheryl Lee Ralph avait remporté en 2022 l’Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Barbara Howard. Abbott Elementary reviendra avec une sixième saison le 7 octobre sur ABC.