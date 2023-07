Peter 007: son ex Emmanuelle Kéïta de nouveau en couple ? L’animatrice répond à la polémique

Annoncée en couple après sa séparation d’avec Peter 007 il y a quelques semaines, l’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéïta a réagi à la polémique.

Alors que Peter 007 avec qui elle a été en couple est toujours en prison, Emmanuelle Kéita longtemps mise en couple sur les réseaux sociaux est sortie du silence pour faire des clarifications sur sa vie de couple. Selon les rumeurs, EK file le parfait amour avec le jeune chanteur ivoirien Remy Adan.

Mais l’animatrice de l’émission ‘’Mood’e by EK’’, sur NCI s’inscrit en faux. « Je suis en couple et fiancée depuis des années. J’ai voulu aider un petit frère et créer un petit buzz autour de nous deux pour le booster dans sa carrière, je n’ai jamais été en couple avec mon bb Rémy. Il faut, une fois pour toute, que vous enleviez cette étiquette sur moi. Même si Rémy est un bon chocolat 400 grammes, mon unique place dans sa vie est uniquement celle d’une grande-sœur », a-t-elle expliqué.

Mieux, celle qui avait été annoncée en couple après la publication d’une bague de fiançailles sur sa page Facebook a tenté en vain de désamorcer la bombe. « Malgré que je sois stylée, je suis célibataire », a-t-elle indiqué. De leurs côtés, les fans pensent que Emmanuelle Kéïta fait des cachoteries pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs dans sa nouvelle relation.

