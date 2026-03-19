Péages au Bénin: la SIRAT déploie SIRATPay pour généraliser le paiement sans espèces

La SIRAT SA a officiellement lancé SIRATPay, une solution numérique destinée à moderniser le paiement aux postes de péage sur le réseau routier béninois. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de digitalisation des services liés aux infrastructures routières.

Le projet a été porté sous l’impulsion du directeur général de la SIRAT, Ranti Akindès, en collaboration avec le Ministère du Cadre de Vie et le Ministère de l’Économie et des Finances. Il vise à améliorer la fluidité du trafic, renforcer la transparence des opérations et réduire l’usage du numéraire sur les axes à péage.

Un paiement entièrement dématérialisé

Avec SIRATPay, les usagers peuvent désormais s’acquitter des frais de péage sans recourir à l’argent liquide. La plateforme permet également le règlement à distance de pénalités éventuelles et offre un accès en temps réel à l’historique des passages.

Selon les responsables du projet, cette dématérialisation devrait contribuer à réduire les temps d’attente aux barrières, limiter les litiges liés aux paiements et renforcer la traçabilité des transactions.

Un levier de modernisation du service public routier

Au-delà du confort des usagers, SIRATPay s’inscrit dans une logique plus large de modernisation de la gestion des infrastructures routières. L’outil ambitionne d’optimiser les recettes de péage tout en améliorant la qualité du service rendu aux automobilistes.

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