Patrick Bruel visé par Anny Duperey : ‘Ce monsieur a des problèmes de quequette’

Anny Duperey, 78 ans, a révisé publiquement sa prise de position sur les accusations visant Patrick Bruel, passant d’une défense relative à une critique frontale lors de son intervention sur Europe 1 où elle a affirmé « Ce monsieur a un problème de quéquette » . L’actrice est revenue sur des propos tenus quelques semaines plus tôt qui avaient suscité une polémique, alors que la situation judiciaire et médiatique autour du chanteur s’est intensifiée.

Les premières sorties d’Anny Duperey, notamment dans le podcast On dit tout au Public animé par Karim Sebbouh et sur la chaîne YouTube d’ABC Talk TV, l’avaient vue relativiser les accusations et dénoncer ce qu’elle appelait une « mise à mort populaire ». Elle avait alors évoqué, en partie sur le ton de la plaisanterie, l’image de « filles qui se jetaient sur lui » et mis en doute la gravité des faits reprochés.

Sur le plateau de l’émission Culture Médias de Thomas Isle, diffusée sur Europe 1, la comédienne a confirmé qu’elle n’avait jamais rencontré Patrick Bruel et a modifié son discours initial : après avoir reconnu le contexte de ses premières déclarations, elle a déclaré sans ambages que l’artiste « semblerait qu’il a vraiment des problèmes » et qu’il est « un peu mené par sa quéquette ».

Du soutien ambigu au constat sans détour

Le revirement d’Anny Duperey intervient alors que l’affaire a pris une ampleur importante : annulations de concerts, retrait de Patrick Bruel du collectif des Enfoirés et interruption des représentations théâtrales sous la pression de manifestantes et de militants. Les représentations de la pièce Deuxième partie au théâtre Édouard VII ont été arrêtées, une tournée estivale a été supprimée, et des dates au Cirque d’Hiver ainsi qu’au Canada ont été annulées.

Lors de son échange avec Thomas Isle, Anny Duperey a également élargi le propos en évoquant la manière dont les affaires impliquant des personnalités sont traitées médiatiquement. Elle a déclaré qu’« il y a un mec connu à abattre à peu près toutes les semaines » et a annoncé, sans donner de précisions, qu’« il y en a un nouveau qui va arriver », s’adressant aux journalistes présents. Elle a aussi posé la question du nombre de féminicides cette année, obtenant pour réponse « une centaine » de la part de l’animateur.

La comédienne a ainsi combiné dans son intervention un constat personnel sur le comportement présumé de l’artiste et une critique du traitement médiatique et social des affaires de violences sexuelles et sexistes. Elle a exprimé son regret que les violences faites aux femmes, notamment celles qui n’osent pas porter plainte ou qui ne sont pas prises au sérieux, ne fassent pas l’objet d’une protection et d’une attention suffisantes.

Sur le plan judiciaire, Patrick Bruel fait face à plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles et a été mis en examen le mercredi 10 juin 2026. Il demeure présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.