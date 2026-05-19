Patrick Bruel : une fan dit « Je vais brûler mes billets » et renonce à ses concerts

Visé par des accusations de viols et d’agressions sexuelles, Patrick Bruel a annoncé qu’il maintenait ses engagements artistiques : le comédien et chanteur a publié un message sur Instagram le 17 mai affirmant qu’il poursuivrait sa carrière « avec le même dévouement et la même passion ». Jusqu’au 7 juin, il est à l’affiche de la pièce Deuxième partie au théâtre Édouard VII à Paris, et il doit donner les 16, 17 et 18 juin les premiers concerts au Cirque d’Hiver pour lancer une tournée célébrant les 35 ans de l’album Alors regarde, tournée qui doit se poursuivre en France et au Canada en octobre, novembre et décembre prochains.

Plusieurs femmes ont porté des accusations contre le sexagénaire, dont l’animatrice Flavie Flament selon les informations disponibles dans la presse. Malgré ces révélations, les représentations théâtrales récentes attirent un public nombreux : « quasiment toutes » les dernières séances de Deuxième partie sont indiquées comme « complet », selon les comptes rendus médiatiques, signe d’une séparation observée par certains spectateurs entre la carrière artistique et les mises en cause personnelles de l’interprète.

Face à cette actualité, des réactions individuelles divergent. Sur RMC, l’émission Les Grandes Gueules a demandé à ses auditeurs le 18 mai si « Patrick Bruel accusé de viol : peut-il encore se produire ? ». Au cours de la tranche, deux animateurs, Alain Marschall et Olivier Truchot, ont échangé avec une auditrice nommée Stéphanie, qui se présente comme fan de longue date et qui a annoncé qu’elle ne souhaitait plus assister aux concerts du chanteur.

Affaire Patrick Bruel : Stéphanie, fan de longue date, ne veut plus en entendre parler

Lors de son intervention téléphonique sur RMC, Stéphanie a décrit un attachement ancien à la carrière de Patrick Bruel : « fan de Bruel depuis la première heure« , selon ses mots. Elle a précisé avoir suivi son parcours culturel — livres, films, albums et concerts — depuis l’enfance.

Ce passé d’admiratrice n’a toutefois pas empêché Stéphanie de prendre une décision radicale après la diffusion des accusations : elle a déclaré avoir voulu « brûler les billets » qu’elle détenait pour des spectacles à venir. Elle a expliqué, la voix tremblante, qu’elle avait elle-même été victime de pédophilie dans son enfance et que les chansons de Bruel l’avaient aidée à traverser des périodes difficiles. L’annonce des mises en cause contre l’artiste l’a profondément affectée : « je suis complètement anéantie parce que j’ai également été victime de pédophilie pendant mon enfance« , a-t-elle déclaré à l’antenne.

Stéphanie a également indiqué pourquoi elle renonçait aux concerts : « je ne pourrais pas me regarder dans la glace« , a-t-elle affirmé, soulignant un conflit intime entre son histoire personnelle et sa fidélité passée à l’artiste.

Le témoignage de Stéphanie a été relayé en direct par Les Grandes Gueules le 18 mai et repris sur le compte Twitter de l’émission, qui a publié un extrait du passage téléphonique le même jour.