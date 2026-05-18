Gourde, baskets, coupe-vent : 15 pièces mode pour randonner chic et bien équipée

La randonnée n’est plus seulement une question d’équipement fonctionnel : elle devient une occasion d’affirmer son style sans sacrifier le confort ni la technicité. Cette sélection rassemble 15 pièces repérées en boutique pour composer des tenues adaptées aux sentiers comme aux pauses en terrasse, entre chaussures robustes, vestes techniques et accessoires utiles.

Après des années durant lesquelles les vêtements outdoor se limitaient au strict nécessaire, les marques multiplient aujourd’hui les réponses hybrides : matériaux performants, coupes travaillées et détails esthétiques permettent de concilier praticité et allure. Le résultat : des pièces que l’on porte volontiers autant pour marcher que pour un usage quotidien urbain.

La liste couvre plusieurs registres — chaussures, vêtements techniques, solutions de superposition, accessoires d’hydratation et de portage, ainsi que des objets connectés et sous-vêtements adaptés à l’effort. Chaque pièce mise en avant répond à un objectif précis lié à la marche et au confort sur le terrain.

Les essentiels pour marcher avec style

En matière de chaussures, la valeur sûre reste la paire de marche signée Aigle, appréciée pour sa robustesse, son confort et son design intemporel, adapté aux saisons. Pour une allure plus urbaine et une pratique sur des parcours faciles, la New Balance 204L se présente comme une alternative légère et polyvalente.

Le coupe‑vent occupe une place centrale dans la tenue outdoor. Le modèle métallisé « Argent Izumi » de Jott combine protection contre le vent et parti pris stylistique, tandis que le Coupe Vent Zip Tech Retro White de Rore Active mise sur une esthétique rétro et épurée.

Pour affronter la pluie avec élégance, la veste Bronwyn Check Showerproof Jacket Navy Gingham de Barbour associe imprimé à carreaux et finition imperméable, offrant une protection pratique et un look travaillé.

La superposition reste une technique utile sur les parcours aux variations de température : la doudoune sans manches avec ceinture de C&A apporte une couche de chaleur modulable tout en structurant la silhouette, et le pantalon large cargo de Uniqlo répond aux besoins de confort et de rangement grâce à ses poches multiples.

Pour des pièces plus détendues, la marque italienne Tezenis propose un short en molleton de coton avec cordon de serrage, tandis que Boohoo signe un t‑shirt à coupe justée et longueur raccourcie, adapté au style athleisure.

Côté portage, le sac « Up Roll » d’Eastpak séduit par sa modularité et son design fonctionnel, alors que le Vitalize™ Macro Method Backpack de Stanley se présente comme une option plus technique, pensée pour organiser le matériel lors de sorties plus longues.

Pour l’hydratation, la gourde Bidon de Nutripure est mise en avant pour sa légèreté et sa résistance, des qualités utiles en randonnée. La protection solaire passe par les lunettes « Black Road » d’Izipizi, qui apportent confort visuel et style contemporain.

Enfin, la composante technologique et le confort intime ne sont pas oubliés : la montre connectée vívomove® Trend de Garmin combine suivi d’activité, gestion des notifications et design soigné, tandis que le soutien‑gorge emboîtant moulé sans armatures de Sans Complexe offre maintien et douceur pour les longues marches.