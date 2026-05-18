France : le PSG proteste contre la perte de neuf points en boycottant les Trophées LFFP

Le Paris Saint-Germain a boycotté la cérémonie des Trophées de la LFFP pour protester contre le retrait de neuf points infligé à son équipe féminine cette saison. Le club conteste toujours cette sanction administrative liée à la licence de Florianne Jourde, qui a lourdement pesé sur son classement en Arkema Première Ligue.

Le Paris Saint-Germain a boycotté la cérémonie des Trophées de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP), organisée ce lundi 18 mai au Pavillon Gabriel, dans le 8e arrondissement de Paris, en direct sur Canal+ Sport 360 à 21h00, selon des informations publiées par L’Équipe. La décision traduit la protestation du club contre le retrait de neuf points qui lui a été infligé en cours de saison pour une irrégularité administrative liée à la licence de la milieu franco-canadienne Florianne Jourde. Aucune délégation officielle du club parisien n’était présente à cette dixième édition de la cérémonie, qui récompense les meilleures actrices de l’Arkema Première Ligue et de la Seconde Ligue.

Nommée dans la catégorie meilleure joueuse, la capitaine des féminines du PSG, Sakina Karchaoui, ne s’est pas rendue à la cérémonie et se trouvait à Cannes, pour le festival, en compagnie notamment d’Elisa De Almeida. L’OL Lyonnes était représentée par son directeur général, Vincent Ponsot, ses joueuses étant également absentes en raison d’une séance d’entraînement programmée le lendemain matin, à quelques jours des finales de la Ligue des champions féminine le 24 mai et de la Première Ligue le 29 mai.

La sanction à l’origine du boycott remonte au 22 décembre 2025. La commission fédérale des Règlements et Contentieux de la Fédération française de football (FFF) avait alors retiré au PSG trois victoires acquises en championnat, transformées en défaites sur tapis vert, en raison de l’absence d’un certificat international de transfert (CIT) au moment de l’enregistrement de la licence de Florianne Jourde, recrutée à l’été 2025 en provenance d’une université canadienne. Les trois matches concernés sont la victoire sur Strasbourg (1-0, le 19 octobre), la victoire sur Le Havre (2-0, le 1er novembre) et la victoire sur Fleury (4-0, le 8 novembre). La plainte avait été initiée par le FC Fleury 91, qui avait soulevé l’irrégularité lors du match du 8 novembre.

La perte de ces neuf points avait fait chuter le PSG de la deuxième à la cinquième place du classement. Le club avait contesté la sanction dans un communiqué en la qualifiant de « totalement disproportionnée », affirmant avoir « agi en toute bonne foi et toute transparence » et que la FFF avait elle-même validé la licence de Jourde sans restriction. La commission de la LFFP, saisie en appel, avait confirmé la sanction début février 2026, selon Le Parisien. Le PSG avait alors annoncé son intention de saisir successivement le Comité national olympique et sportif (CNOSF) et le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’issue de ces recours n’avait pas été rendue publique à la date de la cérémonie.

Une saison perturbée pour les féminines parisiennes

Le retrait de points est intervenu dans un contexte sportif déjà difficile pour les féminines du PSG. La section avait terminé la saison régulière à la cinquième place de l’Arkema Première Ligue, hors du top quatre qualificatif pour les play-offs qui détermine le titre. Le PSG avait également perdu la finale de la Coupe LFFP face à l’OL Lyonnes, disputée à Abidjan le 14 mars, selon des informations publiées par le site de suivi des matchs Tribuna.

La cérémonie du 18 mai est la dixième édition des Trophées LFFP. Elle intervient une semaine après la cérémonie des Trophées UNFP du 11 mai, à laquelle les joueuses parisiennes avaient assisté selon L’Équipe. La LFFP n’avait pas réagi publiquement au boycott du PSG à l’heure de publication de cet article.