Patrick Bruel accusé de viol : son avocat répond aux accusations de Flavie Flament, « Je suis désolé »

L’affaire entre Patrick Bruel et Flavie Flament secoue actuellement le paysage médiatique français. Flavie Flament, ancienne animatrice de télévision, a renouvelé ses accusations contre le chanteur dans une vidéo diffusée par Mediapart, affirmant avoir été victime d’un viol et d’une intoxication à l’âge de 16 ans. Ces nouvelles déclarations, qui datent d’environ 1991, viennent alimenter un débat déjà sensible et ont suscité une réaction immédiate de la part de la défense de Patrick Bruel, qui dément catégoriquement les faits évoqués.

Dans cet entretien diffusé lundi, Flavie Flament retrace dans le détail les événements qu’elle dit avoir vécus au domicile parisien de Patrick Bruel lorsqu’elle était mineure. Elle explique avoir consommé un thé avant de perdre connaissance, ce dont elle garde un souvenir flou. Le moment où elle se serait réveillée est pour elle gravé dans sa mémoire : selon elle, elle a vu le chanteur en train de lui remettre son pantalon, situation qu’elle qualifie de traumatisante.

Très émue, elle insiste sur la gravité de ce qu’elle décrit, soulignant que cet épisode trouble et violent contraste avec l’âge où elle aurait dû connaître ses premiers émois et non une expérience aussi traumatisante. Elle précise que ses accusations sont fondées sur ce qu’elle considère avoir vécu à cette période cruciale de sa vie.

Flavie Flament renouvelle ses accusations et répond à la défense de Patrick Bruel

Cette nouvelle prise de parole intervient peu avant une déclaration officielle de Patrick Bruel, indiquant ainsi une volonté de Flavie Flament de fixer sa version des faits publiquement et de manière claire. Au cours de l’interview, elle critique vivement les propos tenus par les avocats du chanteur dans les médias. Elle s’est notamment dite « sidérée » par les déclarations de Me Céline Lasek sur Franceinfo, qui avait qualifié leur relation de « relation épisodique tout à fait consentie ». Elle juge ces propos non seulement blessants à son égard, mais également pour toutes les femmes victimes.

Flavie Flament a également réagi avec une grande émotion à une intervention de Me Christophe Ingrain sur BFMTV. L’avocat y avait estimé qu’il était « très choquant qu’on utilise l’arme pénale pour un symbole ». Cette phrase, d’après elle, relève d’une volonté de minimiser la gravité des accusations et lui paraît particulièrement offensante.

En réponse, Me Christophe Ingrain, avocat de Patrick Bruel, est intervenu lundi soir sur le plateau de TBT9 pour répondre publiquement aux critiques formulées à l’encontre de la défense. Il a assuré ne pas avoir eu l’intention d’insulter ni de blesser Flavie Flament. Cependant, il a rappelé la fonction première de la défense dans un dossier à ce point sensible, à savoir protéger les intérêts de leur client et porter sa version des faits auprès de l’opinion publique et de la justice.

Me Ingrain a exprimé son regret que Flavie Flament ait mal pris certaines prises de parole, tout en rappelant que les déclarations de sa cliente ne sauraient être considérées comme vérité absolue sans examen contradictoire. L’avocat a insisté sur le fait que défendre Patrick Bruel, qui nie fermement les faits, était son « rôle fondamental » dans cette procédure.

De son côté, Patrick Bruel, dans un communiqué publié dimanche sur ses réseaux sociaux, continue de nier fermement les accusations. Il affirme que la relation évoquée n’a jamais été « violente, contrainte ni sournoise ». Il exclut catégoriquement que l’usage de drogue ou un viol aient eu lieu, insistant sur le fait qu’il « n’a jamais forcé une femme ». La présomption d’innocence demeure, conformément au droit français, dans cette affaire délicate qui continue de susciter de nombreuses réactions.