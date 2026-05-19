Médias au Bénin : la HAAC ouvre l’attribution de nouvelles fréquences TV et radio

La HAAC a lancé un appel à candidatures pour l’attribution de nouvelles autorisations d’exploitation de télévisions privées sur la TNT, de chaînes par satellite et de radios privées au Bénin. Les promoteurs intéressés ont jusqu’au 3 juillet 2026 pour déposer leurs dossiers, dans un contexte de réorganisation progressive du paysage audiovisuel béninois.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin (HAAC) a lancé un appel à candidatures pour l’attribution de nouvelles autorisations d’exploitation de services audiovisuels privés, selon un communiqué officiel signé par son président, Edouard C. Loko, et publié lundi 18 mai. L’appel porte sur trois catégories de services : les chaînes de télévision privée diffusées sur la Télévision numérique terrestre (TNT), les chaînes de télévision privée par satellite et les stations de radiodiffusion sonore privée. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 3 juillet 2026 à 17h00 précises.

Les candidatures sont ouvertes aux personnes physiques et aux personnes morales remplissant les conditions fixées dans les cahiers des charges disponibles sur le portail officiel de l’institution. Les dossiers doivent être constitués en deux versions : une version physique sous enveloppe scellée déposée au Service central du Secrétariat de la HAAC à Guinkomey ou dans les directions régionales, et une version électronique transmise via la plateforme « Appel à candidature 2026 ». Les frais de dossier, non remboursables et payables au Trésor public sous l’intitulé « Frais de dossier 2026/HAAC », s’élèvent à 520 000 francs CFA pour les télévisions sur TNT, à 520 000 francs CFA pour les télévisions par satellite et à 350 000 francs CFA pour les stations de radio.

Cet appel intervient quelques semaines après deux décisions structurantes adoptées par la HAAC. Le 11 mars 2026, par décision n°26-008/HAAC, l’institution avait autorisé 26 web TV, 13 web radios et 50 sites internet de presse écrite à exercer officiellement, marquant une première vague de régulation des médias numériques béninois. Le 28 avril 2026, par décision n°26-018/HAAC, elle avait procédé à une réorganisation du premier multiplex de la TNT : la configuration actuelle compte désormais 21 emplacements et 19 services, après l’intégration de Bénin TV Junior et de la chaîne Info SBIR de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion (SBIR S.A) et le retrait de TiVi5 Monde et de Radio Parakou.

L’appel à candidatures du 18 mai vise les emplacements non encore attribués sur la TNT et les autorisations pour les diffuseurs satellite et radios qui n’ont pas encore de fréquence officielle. Le nombre de fréquences disponibles n’a pas été précisé dans le communiqué.

Le cadre institutionnel et réglementaire

La HAAC est l’une des sept institutions républicaines prévues par la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Elle est composée de neuf membres nommés pour un mandat de cinq ans non renouvelable, dont trois désignés par le président de la République, trois par le Bureau de l’Assemblée nationale et trois par les professionnels des médias. Edouard C. Loko en préside la septième mandature. L’institution est dépositaire du secrétariat exécutif du Réseau des instances africaines de régulation de la communication (RIARC), créé à Libreville en 1998.

Le présent appel à candidatures s’appuie sur les dispositions de la loi sur la radiodiffusion numérique et du Code de l’information et de la communication en République du Bénin. Le communiqué précise qu’aucun dossier ne sera accepté après l’expiration du délai du 3 juillet 2026.