Patrick Bruel : une ancienne fan porte plainte

Deux nouvelles plaintes pour des faits à caractère sexuel ont été déposées contre le chanteur Patrick Bruel auprès du parquet de Nanterre, a confirmé l’avocate Jade Dousselin quelques jours après les révélations publiées par Mediapart.

Selon le cabinet de Me Dousselin, l’une des plaintes vise une « tentative de viol » tandis que la seconde vise des faits qualifiés d' »agression sexuelle » et de « viol ». Les dépôts ont été effectués auprès du parquet de Nanterre, précisément cité par l’avocate lors de son intervention médiatique.

Me Dousselin a précisé sur le plateau de BFMTV que les deux plaignantes sont issues de milieux et d’univers différents et que les faits reprochés se seraient déroulés à des dates distinctes. Elle a indiqué qu’il n’existait pas de lien entre elles, « si ce n’est le même agresseur ». Apolline de Malherbe a ajouté qu’une des femmes, identifiée par les médias sous le prénom Amandine, avait été fan de Patrick Bruel et s’était rendue à l’un de ses concerts avant d’être, selon ses dires, « repérée ». L’avocate a évoqué un mode opératoire consistant, selon les témoignages, à cibler des femmes dans le public et à ne pas laisser « le temps du consentement ».

Patrick Bruel clame son innocence

Sur ses réseaux sociaux, Patrick Bruel a fermement nié les accusations, rappelant sa présomption d’innocence. « Jamais je n’ai forcé une femme », écrit-il, ajoutant qu’il n’a « jamais drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit » et qu’il ne s’est « jamais servi de [sa] notoriété pour abuser de quiconque et obtenir des relations non consenties ».

Dans le même message, il a indiqué qu’il entendait se défendre « pour ceux qui [le] soutiennent, pour [sa] famille, pour [son] équipe, pour [ses] amis, pour [son] public », et a invoqué la nécessité du respect de la présomption d’innocence, du droit à une enquête équitable et de la justice. Il a ajouté qu’il poursuivrait son activité artistique « avec le même dévouement et la même passion ».

Déjà mis en examen dans plusieurs dossiers, Patrick Bruel est visé par des qualifications judiciaires comprenant viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, selon les informations rendues publiques. Il a été placé sous contrôle judiciaire et fait l’objet de restrictions décidées par la justice.

Les éléments rendus publics jusqu’à présent proviennent des déclarations de Me Jade Dousselin et des prises de parole de Patrick Bruel, ainsi que des reportages ayant fait état de dépôts de plainte au parquet de Nanterre et des révélations de Mediapart. Me Dousselin a évoqué ces dépôts lors d’une intervention relayée par BFMTV et reprise sur les réseaux sociaux par plusieurs organes de presse.