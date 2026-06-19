Patrick Bruel : un membre du théâtre témoigne de l’atmosphère en coulisses

Patrick Bruel a vu ses dernières représentations au Théâtre Édouard VII interrompues après une série d’annulations liées à la procédure judiciaire le visant et à une atmosphère tendue en coulisses, selon des témoignages recueillis par la presse. Les annulations concernent notamment les cinq dernières dates d’une série de représentations de la pièce « Jeans – Deuxième partie ».

Le chanteur et comédien, âgé de 66 ans, a été mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire le 8 juin. Accusé de viols et d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, il a, depuis l’ouverture de ces affaires, annulé ses concerts prévus jusqu’à l’automne et limité ses apparitions publiques, vivant selon certaines sources cloîtré à son domicile à Neuilly.

Depuis plusieurs semaines, Bruel tenait le rôle principal de « Jeans – Deuxième partie », mis en scène au Théâtre Édouard VII aux côtés de Stéphane Freiss et Marine Delterme. Face à l’ampleur médiatique de l’affaire, la direction du théâtre a pris la décision d’annuler les cinq dernières représentations qui restaient au calendrier.

Une fin de programmation précipitée

La fermeture anticipée des représentations a été annoncée début juin, alors que cinq dates restaient à jouer. Selon Paris Match, Maria Martins-Pipaud, la directrice du Théâtre Édouard VII, a motivé l’annulation par le risque que l’établissement ne devienne un lieu de manifestations ou de contestations visant l’artiste.

Plusieurs membres de l’équipe artistique et technique décrivent, toujours auprès de Paris Match, une ambiance devenue lourde et « étouffante » dans les coulisses. Ces témoignages évoquent une tension constante liée à la médiatisation des accusations et à la visibilité du dossier dans les médias.

Un membre de l’équipe a raconté que Patrick Bruel n’avait pas organisé de réunion explicative avec la troupe et le personnel pour faire état de sa situation. « Jamais Patrick Bruel n’a organisé de réunion pour nous expliquer ce qu’il se passait. Dès qu’il arrivait, il se plaignait de la violence de ce qu’il vivait, de l’accumulation des plaintes, du traitement que lui réservaient les médias », a déclaré ce témoin.

Ces propos, rapportés par la presse, décrivent la pression ressentie par les salariés du théâtre dans les semaines ayant précédé l’arrêt des représentations. La production et l’équipe artistique ont été confrontées à une couverture médiatique soutenue et à un climat public polarisé autour du nom de l’artiste.

Patrick Bruel conteste les faits qui lui sont reprochés. À ce stade de la procédure, l’artiste demeure présumé innocent tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée par la justice.