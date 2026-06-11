Patrick Bruel pourrait être incarcéré dans les heures à venir selon son entourage

Après deux jours de garde à vue, le chanteur Patrick Bruel doit être présenté à un juge d’instruction ce mercredi 10 juin 2026, le parquet ayant requis sa mise en examen pour des faits de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel visant neuf plaignantes, pour des faits reprochés entre 2010 et 2019 dans plusieurs villes de France ainsi qu’à Bruxelles et Nyon. Deux plaintes supplémentaires pour viol ont été déposées en parallèle. La procédure, qui pourrait conduire à une détention provisoire dans les heures qui suivent, intervient alors que l’artiste nie ces accusations et reste présumé innocent.

Selon les informations relayées par le journaliste Steven Bellery sur BFMTV, l’entourage de Patrick Bruel décrit un artiste surpris par l’ampleur de la procédure et incapable d’imaginer jusqu’ici une mise en détention. Bruel aurait envisagé l’affaire principalement sous l’angle d’un accès aux plaintes et aux dossiers, mais, rapporte Bellery, « jamais il ne l’a imaginée » en parlant de l’hypothèse d’une incarcération.

Dans les jours qui ont précédé sa garde à vue, le chanteur a multiplié les consultations auprès de ses proches. Il a, selon ses confidences rapportées, insisté sur une formulation récurrente : « J’ai peut-être été lourd. J’ai toujours essayé, mais j’ai toujours accepté un non. » Un ami cité par le journaliste évoque des journées particulièrement éprouvantes, contrastant avec son endurance sur scène. Le cercle proche est mobilisé : sa compagne Clémence, son ex-femme Amanda Sthers et leurs deux fils, Oscar et Léon. Selon la même source, Léon, musicien débutant, reste annoncé au programme d’un festival aux Sables-d’Olonne le 26 juin.

Répercussions judiciaires et personnelles évoquées par l’entourage

Du côté judiciaire, le procureur a demandé la mise en examen pour les neuf dossiers cités et, en parallèle, d’autres éléments ont été ajoutés au corpus d’enquête. Selon les autorités, treize procédures concernant des faits présumés datant de 1992 à 2008 — qui pourraient être prescrites — viennent d’être jointes au dossier afin que le juge d’instruction vérifie l’existence ou non de la prescription. Des affaires antérieurement classées sans suite font également l’objet d’un réexamen et ont été intégrées à la saisine des juges.

Plusieurs proches expriment la crainte d’un effet d’entraînement sur sa carrière si une détention était ordonnée, indiquant que l’acte d’être emprisonné, même brièvement, serait vécu « avec humiliation » et pourrait marquer, selon l’un d’eux, le « début de la fin » pour sa trajectoire publique. Cette appréhension se combine aux propos qu’il avait tenus en 2022 au journaliste Steven Bellery, quand il évoquait sa peur de tomber dans l’oubli.

Les faits qui lui sont reprochés couvrent des qualifications pénales graves et la procédure en cours intègre désormais des dossiers répartis dans le temps et l’espace. Patrick Bruel nie les accusations portées contre lui et demeure présumé innocent jusqu’à ce qu’une décision judiciaire en dispose.